Cumplen en sus clubes y se suman a Selección: agenda del fin de semana

Todos los jugadores citados a la fecha triple de Eliminatoria y que militan en el exterior, a excepción de Wilmar Barrios (Zenit) y Juan Fernando Quintero (Shenzhen), tendrán acción este fin de semana en sus clubes. Así que, a tomar atenta nota de la programación que FUTBOLRED les presenta a continuación. Varios compromisos interesantes, con hombres de Selección Colombia como protagonistas.



Cabe recordar que los jugadores se irán sumando a la concentración a medida que terminen acción con sus equipos, puesto que el primer partido será el próximo jueves 2 de septiembre frente a Bolivia en La Paz.

Viernes, 27 de agosto



12:30 pm | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Rubin

Superliga de Rusia



12:45 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al Baten

Liga de Arabia Saudita



9:06 pm | Tijuana (Christian Rivera/Mauro Manotas) vs Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara)

Liga de México



Sábado, 28 de agosto

8:15 am | Arminia vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



9:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Everton (Yerry Mina)

*James Rodríguez, ausente por aislamiento Covid.

Premier League



9:00 am | Hulk City vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



9:30 am | FC Vizela vs Boavista (Sebastián Pérez)

Liga de Portugal



11:30 am | Atalanta (Luis Muriel) vs Bolonia

*Duván Zapata ausente por lesión.

Serie A



12:00 m | Porto (Luis Díaz/Matheus Uribe) vs Arouca

Liga de Portugal



1:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Empoli

Serie A



7:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Gremio (Miguel Á. Borja/Jaminton Campaz)

Brasileirao



7:00 pm | Tigres (Luis Quiñones) vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga de México



9:00 pm | León (William Tesillo/Ómar Fernández/Jaine Barreiro) vs América (Roger Martínez/Nicolás Benedetti)

Liga de México



Domingo, 29 de agosto



6:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Copa de la Liga Escocia



8:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



10:30 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Manchester United

Premier League



11:15 am | Kasimpasa vs Galatasaray (Falcao García)

Superliga de Turquía



11:30 am | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí) vs Anderlecht

Liga de Bélgica



11:30 am | Genoa (Kevin Agudelo) vs Nápoles (David Ospina)

Serie A





12:30 pm | Rayo Vallecano vs Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca)

Liga de España



6:15 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano) vs Racing

* Edwin Cardona, ausente por lesión.

Liga Argentina



8:00 pm | Cruz Azul vs Pachuca (Óscar Murillo/Yairo Moreno/Santiago Mosquera/Avilés Hurtado)

Liga de México



9:30 pm | Seattle Sounders (Yeimar Gómez/Fredy Montero) vs Porland Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno)

MLS



Lunes, 30 de agosto



5:00 pm | Sarmiento vs River Plate (Jorge Carrascal)

Liga Argentina