Colombianos tienen acción en el mundo: vea la agenda del fin de semana

Varias ligas en el mundo se reactivan, mientras que otras como la de Argentina y México, disputarán una nueva jornada. Los que todavía no inician (Inglaterra, España e Italia), se dedican a la preparación con duelos amistosos. En FUTBOLRED los preparamos para un atractivo fin de semana, con partidos para todos los gustos. Tome papel y lápiz.



Viernes, 6 de agosto

​

1:30 pm | Granada (Carlos Bacca/Luis Suárez) vs Málaga

Amistoso



1:45 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Albion

Segunda división de Inglaterra



7:00 pm | Mazatlán (Michael Rangel) vs Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara)

Liga de México



9:00 pm | Tijuana (Cristian Rivera/Brayan Angulo/Mauro Manotas) vs Toluca (Óscar Vanegas/Felipe Pardo)

Liga de México



Sábado, 7 de agosto



6:30 am | Dundee United vs Rangers (Alfredo Morelos)

*Se unió a entrenamientos hace unos días

Liga de Escocia



6:45 am | Manchester United vs Everton (James Rodríguez/Yerry Mina)

Amistoso



6:45 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Celta de Vigo

Amistoso



9:00 am | West Ham vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

*Se unieron a entrenamientos en la última semana

Amistoso



9:00 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Krasnodar (Jhon Córdoba

Liga de Rusia



1:45 pm | KV Cortrique vs Genk (Carlos Cuesta/Jhon Lucumí/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



6:15 pm | Godoy Cruz vs River Plate (Jorge Carrascal)

Liga Argentina



9:00 pm | Tigres (Luis Quiñones) vs Santos Laguna (Juan Otero/Andrés Ibargüen)

Liga de México



Domingo, 8 de agosto



8:30 am | Waldhof Mannheim vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Copa de Alemania



12:00 m | Porto (Luis Díaz/Matheus Uribe) vs Belenenses

Liga de Portugal



2:30 pm | Barcelona vs Juventus (Juan Cuadrado)

Trofeo Joan Gamper



4:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Edwin Cardona) vs Argentinos Jrs

Liga Argentina



Lunes, 9 de agosto

​

9:00 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Santiago Mosquera/Avilés Hurtado/Yairo Moreno) vs Atlas (Camilo Vargas)

Liga de México