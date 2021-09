De vuelta a las ligas: programación de colombianos en el exterior

Los jugadores colombianos ya retornarán a sus respectivas ligas luego de la triple jornada de Eliminatorias, con o sin minutos, sus clubes los esperan con ansias para que se sumen rápidamente a la disciplina. Algunos ya tomaron rumbo a casa, como es el caso de Dávinson Sánchez, de acuerdo a lo pactado con el Tottenham y por su fecha de sanción.



Los integrantes de Selección Colombia estarán retornando una vez se culmine el compromiso entre Colombia y Chile, de acuerdo a la logística de cada uno de sus equipos. Esta es la programación de los colombianos en el exterior para este fin de semana.



Viernes 10 de septiembre



Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers

(Cristian Dájome, Deiber Caicedo, Yimmy Chará, Diego Chará y Santiago Moreno)



Sábado 11 de septiembre



Levante vs Rayo Vallecano

(Radamel Falcao García e Iván Arboleda)



Napoli vs Juventus

(David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado)



Crystal Palace vs Tottenham

(Dávinson Sánchez)



Sporting CP vs FC Porto

(Luis Díaz y Matheus Uribe)



Zenit vs Akhmat Grozni

(Wilmar Barrios)



Domingo 12 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs Stuttgart

(Rafaél Santos Borré)



Málaga vs Girona

(Bernardo Espinosa)