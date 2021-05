¡Superclásico y mucho más! Agéndese con los colombianos en el exterior

Las principales ligas de Europa están en su recta y final y este fin de semana con puente festivo en Colombia, varios colombianos lucharán con sus clubes por los cupos a competencias internacionales y por no descender a la segunda categoría en sus respectivos países.

FUTBOLRED le trae la programación para esta nueva jornada de buen fútbol que comienza el sábado 15 de mayo y que finaliza el lunes 17 de mayo, para que se agende y disfrute desde casa, en medio de la difícil situación sanitaria.

Sábado 15 de mayo

6:30 a.m.: Burnley vs Leeds Utd (Ian Poveda), ESPN.



11:00 a.m.: Juventus (Juan Cuadrado) vs Inter Milan, ESPN.



2:00 p.m.: Brighton (Steven Alzate y José Izquierdo) vs West Ham, ESPN Play.



2:30 p.m.: Río Ave Río vs Porto (Luis Díaz y Matheus Uribe), Gol TV.



3:30 p.m.: Estudiantes (Pablo Sabbag) vs Independiente (Andrés Roa), ESPN.



7:00 p.m: Colón (Wilson Morelo) vs Talleres Córdoba (Diego Valoyes y Rafael Pérez)



Domingo 16 de mayo

5:30 a.m.: Fiorentina vs Napoli (David Ospina), ESPN Play



6:00 a.m.: Tambov vs Zenit (Wilmar Barrios)



8:05 a.m.: Tottenham (Davinson Sánchez) vs Wolves, ESPN



9:00 a.m.: FC Famalicão (Edwin Herrera) vs CD Nacional



11:30 a.m.: FC Barcelona vs Celta de Vigo (Jeison Murillo, lesionado), ESPN



11:30 a.m.: Alavés vs Granada (Luis Suárez), DirecTV



1:00 p.m.: Everton vs Sheffield United, ESPN



3:30 p.m.: Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Sebastián Villa) vs River Plate (Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré)



6:00 p.m.: Monterrey (Stefan Medina, Dorlan Pabón y Avilés Hurtado) vs Santos Laguna (Andrés Ibargüen y Ferney Otero)



Lunes 17 de mayo

1:45 p.m.: Hellas Verona (Eddy Salcedo) vs Bologna, ESPN Play.