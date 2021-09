A la espera del debut de Falcao: agenda de colombianos en el exterior

Los colombianos en el exterior tendrán acción este fin de semana, con la expectativa de ver a Radamel Falcao García como debutante con el Rayo Vallecano, donde ya fue presentado ante la afición de Vallecas. Esta es la programación para los nacionales en las diferentes ligas del mundo.

Sábado 16 de septiembre

España



Rayo Vallecano vs Getafe

(Radamel Falcao, Iván Arboleda) 7:00 a.m.



Elche vs Levante

(Helibelton Palacios, Johan Mojica) 11:30 a.m



Italia



Salertiana vs Atalanta

(Duván Zapata, Luis Muriel) 1:45 p.m.



Inglaterra



Wolverhampton vs Brentford

(Yerson Mosquera) 6:30 a.m.



Norwich vs Watford

(Juan Camilo Hernández) 9:00 a.m.



Aston Villa vs Everton

(Yerry Mina, James Rodríguez) 11:30 a.m.



México



León vs Juárez

(Andrés Mosquera, William Tesillo, Stiven Barreiro y Fabián Castillo) 5:00 p.m.



Toluca vs América

(Felipe Pardo, Óscar Vanegas, Roger Martínez y Nicolás Benedetti) 7:00 p.m.



Chivas vs Pachuca

(Yairo Moreno) 9:00 p.m.



Akhmat Grozni vs Krasnodar

(Jhon Córdoba) 11:00 a.m.



Argentina



Racing vs Talleres de Córdoba

(Rafael Pére y Diego Valoyes) 4:00 p.m.



Atlético Tucumán vs Boca Juniors

(Edwin Cardona, Sebastián Villa y Frank Fabra)



Domingo 19 de septiembre

Italia



Juventus vs Milan

(Juan Guillermo Cuadrado) 1:45 p.m.



Inglaterra



Brighton vs Leicester City

(Steven Alzate) 8:00 a.m.



Alemania



Wolsfburgo vs Eintracht Frankfurt

(Rafael Santos Borré) 12:30 p.m.



Portugal



Porto vs Moreirense

(Luis Díaz y Matheus Uribe) 12:00 p.m.



Argentina



Colón vs Central Córdoba

(Wilson Morelos y Dixon Rentería) 1:45 p.m.



River Plate vs Arsenal

(Jorge Carrascal) 6:05 p.m.



Brasil



Flamengo vs Gremio

(Miguel Ángel Borja y Jaminton Campáz) 6:30 p.m.