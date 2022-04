Imperdible agenda de colombianos: los partidazos del fin de semana

Como es habitual cada semana, FUTBOLRED lo programa con una completa agenda de colombianos en el exterior. Prepárese para la acción entre el sábado 30 de abril y el lunes 2 de mayo, donde se tendrán prometedores duelos en distintas ligas del mundo. Compromisos claves para los intereses de los que pelean título o cupos a torneos europeos.



El encargado de abrir la jornada es Luis Díaz, quien con Liverpool peleará por 3 puntos claves pensando en el título de Premier League. Solo lo separa un punto del Manchester City, que el mismo sábado chocará con Leeds. Agéndese desde ahora con los partidos en Inglaterra, España, Italia, México y Argentina, entre otras ligas.

Sábado, 30 de abril

6:30 am | Newcastle vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



8:00 am | Nápoles (David Ospina) vs Sassuolo

Serie A



8:30 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Rostov

Liga Premier de Rusia



9:00 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



9:00 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Burnley

Premier League



9:00 am |Blackburn vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



10:00 am | Atlético Tucumán vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez/Emerson Batalla)

Liga Argentina



11:30 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Lokomotiv Moscú

Liga Premier de Rusia



1:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Vizela

Liga de Portugal



2:00 pm | Racing (Edwin Cardona) vs Banfield

Liga Argentina



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs Barracas Central (Sebastián Rincón)

Liga Argentina



7:00 pm | Juazeirense vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Copa de Brasil



7:06 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs Tijuana

Liga de México



7:30 pm | Sarmiento vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga Argentina



8:00 pm | Colorado vs Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno/Dairon Asprilla).

MLS



Domingo, 1 de mayo

5:30 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Venezia

Serie A



7:00 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Osasuna

Liga de España



8:00 am | Everton (Yerry Mina) vs Chelsea

Premier League



8:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Leicester

Premier League



9:15 am |Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca) vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



9:45 am | Fortuna Sittard vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Liga de Holanda



11:00 am | Ajmat vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga Premier de Rusia



11:30 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Real Sociedad

Liga de España



12:00 pm | Pumas vs Pachuca (Yairo Moreno/Óscar Murillo/Avilés Hurtado)

Liga de México



12:00 pm | Moreirense vs Boavista (Sebastián Pérez)

Liga de Portugal



2:00 pm | Coritiba vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



2:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Fortaleza

Brasileirao



4:00 pm | San Luis vs Santos (Harold Preciado)

Liga de México



9:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo) vs Minnesota

MLS



Lunes, 2 de mayo

1:30 pm | Leverkusen vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



1:45 pm | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Salernitana

Serie A