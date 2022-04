Partidazos de colombianos el fin de semana: ¡A pasar el trago amargo!

Después de las dos victorias con las que la Selección Colombia selló la Eliminatoria Sudamericana, resultados que saben a poco porque no se consiguió el real objetivo, que era clasificar a Qatar, los hombres del equipo nacional intentarán pasar con sus clubes ese trago amargo. En FUTBOLRED lo programamos con la agenda del fin de semana, donde los futbolistas colombianos tendrán duelos imperdibles.



La jornada la abrirá este sábado Luis Díaz, el jugador más destacado de la tricolor en el último tiempo, quien se medirá con Liverpool al Watford de 'Cucho' Hernández. También se tendrán duelos cafeteros en Liga de España, Serie A y más. Prográmese.

Sábado, 2 de abril



6:30 am | Liverpool (Luis Díaz) vs Watford (Juan Camilo Hernández)

Premier League



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Greuther Furth

Bundesliga



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Bristol City

Segunda división de Inglaterra



2:00 pm | Feyenoord (Luis Sinisterra) vs Willem II

Liga de Holanda



5:00 pm | Defensa y Justicia vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga de Argentina



6:00 pm | Cruz Azul vs Atlas (Camilo Vargas, Julián Quiñones)

Liga de México



7:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa) vs Arsenal

Liga de Argentina





Domingo, 3 de abril



6:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Celtic

Liga de Escocia



7:00 am | Athletic vs Elche (Johan Mojica)

Liga de España



8:00 am | Atalanta (Luis Muriel) vs Napoli (David Ospina)

Serie A



10:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Newcastle

Premier League



11:30 am | Granada (Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca) vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga España



1:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Inter

Serie A



2:00 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Shabab

Copa del Rey de Campeones – Semifinal



2:00 pm | Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta) vs Eupen

Liga de Bélgica



5:00 pm | León (William Tesillo) vs Querétaro

Liga de México



7:00 pm | Santos (Harold Preciado) vs Pachuca

Liga de México



Lunes, 4 de abril



2:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Santa Clara

Liga de Portugal