¡Imperdibles duelos colombianos! Prográmese para el fin de semana

Desde este viernes inicia una imperdible programación con futbolistas colombianos por el mundo. Algunos de ellos se enfrentarán, como el caso del Porto de Matheus Uribe y Luis Díaz que recibirá al Boavista de Sebastián Pérez, en Liga de Portugal; en Liga de España, Falcao con Rayo Vallecano se medirá al Celta de Jeison Murillo.



Otros jugadores asumirán grandes retos como Johan Mojica con Elche frente al Real Madrid y Dávinson Sánchez con Tottenham frente al Manchester United.



En FUTBOLRED lo programamos con esta agenda futbolera, así que tome papel y lapiz.

Viernes, 29 de octubre



11:00 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Dinamo Moscú

Liga de Rusia



11:50 am | Al-Ahli Saudi vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Arabia Saudita



7:00 pm | Necaxa vs Mazatlán (Michael Rangel)

Liga de México



Sábado, 30 de octubre



7:00 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Real Madrid

Liga de España



8:00 am | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Lazio

Serie A



9:00 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Southampton

Premier League



11:00 am | Hellas Verona vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Sassuolo

Serie A



11:00 am | Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz) vs Boavista (Sebastián Pérez)

Liga de Portugal



11:00 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Krylia Sovetov

Liga de Rusia



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Manchester United

Premier League



11:30 am | 8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs RB Leipzig

Bundesliga



11:30 am | Al-Arabi vs Al-Rayyan (James Rodríguez)

Liga de Catar



1:45 pm | STVV vs Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Reading vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



6:15 pm | Boca Juniors (Fran Fabra/Edwin Cardona) vs Gimnasia (Johan Carbonero)

*Jorman Campuzano, lesionado

Liga de Argentina



8:06 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Yairo Moreno/Santiago Mosquera) vs Pumas

Liga de México



Domingo, 31 de octubre



7:00 am | Motherwell vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



7:30 am | Zulte vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí)

Copa de Bélgica



12:00 pm | Salernitana vs Nápoles (David Ospina)

Serie A



1:00 pm | Toluca vs (Óscar Vanegas/Felipe Pardo) vs León (William Tesillo/Ómar Fernández/Jaine Barreiro)

Liga de México



2:00 pm | Gremio (Jaminton Campaz/Miguel Á. Borja) vs Palmeiras

Brasileirao



6:05 pm | Cruz Azul vs América (Roger Martínez/Nicolás Benedetti)

Liga de México



6:15 pm | Estudiantes vs River Plate (Jorge Carrascal)

Liga Argentina



8:05 pm | San Luis (Jhon Duque) vs Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara)

Liga de México



Lunes, 1 de noviembre



12:30 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



3:00 pm | Levante vs Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca)

Liga España



3:00 pm | Wolves vs Everton (Yerry Mina)

Premier League