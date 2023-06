Colombianos siguen en competencia: agéndese para fin de semana

Conozca cómo será la agenda de los futbolistas colombianos en el exterior, quienes tendrán acción en diferentes ligas del mundo del 2 de junio al 4 de junio. En este fin de semana se disputará última fecha de Liga de Espala, Serie A de Italia y, además, las ligas sudamericanas continúan su curso.

Por ello, FUTBOLRED lo programa con los mejores partidos con fecha y hora para que no les pierda la pista a los colombianos en este fin de semana.

Viernes 2 de junio

​

7:30 p.m. | Tigre vs Talleres (Diego Valoyes)

Liga de Argentina



Sábado 3 de junio



1:00 p.m. | Leipzig vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Final Copa de Alemania



2:00 p.m. | Auxerre vs Lens (Deiver Machado)

Liga de Francia



2:30 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Defensa y Justicia

Liga de Argentina



7 :00 p.m. | Santos (Steven Mendoza y Daniel Ruiz) vs Internacional

Liga de Brasil



3:30 p.m. | Seattle Sounders vs Portland Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará)

MLS



6:30 p.m. | Cincinnati (Santiago Arias) vs Chicago Fire

MLS



6:30 p.m. | Columbus Crew (‘Cucho’ Hernández) vs Charlotte

MLS



4:00 p.m. | Colombia vs Italia

Mundial Sub-20



Domingo 4 de junio



12:00 p.m. | San Lorenzo (Carlos Sánchez) vs Colón

Liga de Argentina



11:30 a.m. | Genk (Carlos Cuesta / Daniel Muñoz) vs Antwerp

Liga de Bélgica



2:00 p.m. | Fluminense (Jhon Arias) vs Bragantino

Liga de Brasil



11:30 a.m. | Villarreal (Johan Mojica) vs Atlético de Madrid

Liga de España



11:30 a.m. | Mallorca vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



2:00 p.m. | Espanyol vs Almería (Luis Javier Suárez)

Liga de España



11:15 a.m. | Braga vs Porto (Matheus Uribe)

Final Copa de Portugal



11:30 a.m. | Napoli vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Liga de Italia



2:00 p.m. | Atalanta (Luis Muriel) vs Monza

Liga de Italia



2:00 p.m. | Lecce vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Liga de Italia



2:00 p.m. | Udinese vs Juventus (Juan Cuadrado)

Liga de Italia



4:30 p.m. | Palmeiras (Richard Ríos) vs Coritiba

Liga de Brasil