Díaz se une al club: los goles de colombianos en mítico Old Trafford

Luis Díaz se apuntó un golazo en un escenario que le había sido esquivo pero que ha quedado desbloqueado en la este domingo, por la fecha 32 de la Premier League.

El colombiano apareció a los 23 minutos para resolver un encuentro en el que los suyos llegaban una y otra vez pero sin la suficiente precisión.





Su definición fue una tijera apenas elevada para superar al portero y gritar el 1-0 parcial en el esperado clásico.



La noticia para Colombia es que es la primera vez que anota en el mítico Old Trafford, un estadio en el que no son muchos los colombianos que han podido festejar.



Hasta este domingo, solo dos nacionales se habían reportado en casa de Manchester United: Hamilton Ricard, en una histórica victoria (2-3) de Middlesbrough por la Premier League de 1998 y James Rodríguez en un clásico contra Everton que terminó 3-3 en 2021.

Gol James, Manchester United vs Everton

Vale decir que Díaz ya le había anotado al United pero en Anfield, en aquel recordado 4-0 de los dirigidos por Klopp, en abril de 2022.



Y claro, hay que mencionar que en Old Trafford había marcado otro colombiano, pero defendiendo los colores del Manchester United: Falcao marcó el 5 de octubre de 2014, contra Everton en la victoria 2-1 y repitió en enero de 2015, en el triunfo 3-1 contra Leicester.



El lunar para Díaz es que, a pesar de todo, no ha podido celebrar una victoria en Old Trafford pues igualó este fin de semana 2-2 y perdió 2-1 el 22 de agosto de 2022por Premier y el pasado 17 de marzo por 4-3 en la prórroga de cuartos de final de la FA Cup.