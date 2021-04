La obsesión de Sebastián Villa ¡Se viene Boca!

El equipo The Strongest boliviano, dirigido por el entrenador Alberto Illanes, volverá a enfrentarse ante el popular Boca Juniors después de 39 años, en el estreno de ambos en el Grupo C de la Libertadores. Sebastián Villa es el único colombiano que hace parte de la delegación argentina. Cardona, Campuzano y Fabra no hacen parte del debut de la Libertadores.

📋 Agustín Lastra se suma en lugar de Esteban Andrada a la delegación que viaja rumbo a Bolivia, para enfrentar mañana a The Strongest en el debut en la #CopaLibertadores. pic.twitter.com/TCCrIcpCbT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 20, 2021

No es el mejor panorama para los colombianos en la Copa, y más sabiendo que es el principal objetivo del club. Los dos mediocampistas dieron positivo para covid-19 en los últimos días y permanecen aislados; por su parte lateral izquierdo está suspendido por la expulsión frente a Santos en semifinales de la edición pasada.



Sebastián Villa por ahora es el único abanderado tricolor, el delantero se suma a los colobianos que han tenido éxito y han podido levantar el trofeo, tan esquivo, para los 'xeneizes'. El extremo atraviesa un gran momento, viene de anotar en la victoria contra Atlético Tucumán y ha sido titular en los últimos cuatro partidos del equipo de Miguen Ángel Russo.



El equipo dirigido por Miguel Angel Russo tomará algunas revisiones para el duelo ante los bolivianos como viajar sobre la hora hasta La Paz con la meta de reducir los efectos de la altitud ya que permanecerá en Santa Cruz en su llegada a suelo boliviano. Boca además sufre la ausencia de Carlos Tévez para el duelo en La Paz. El Grupo C lo completan el Barcelona ecuatoriano y el Santos brasileño.

"Empieza el sueño": Sebastián Villa

Villa quiere consolidarse en el club xeneize, para esto sabe que así como los otros colombianos lograron triunfar, su objetivo primordial será hacerse amo y señor de la Copa Libertadores: "Empieza el sueño de la Copa, el de todos, el de los hinchas. Vamos a la altura de Bolivia, buscando un gran resultado”.



El primer escalón de los argentino es bastante alto, a 3.640 metros sobre el nivel del mar, en un enfrentamiento contra The Strongest en la primera cita de la fase de Grupos de la edición 2021: "Sabemos que es difícil la altura, pero nosotros somos Boca y tenemos que jugar de tú a tú en todas las canchas. La Copa Libertadores es el sueño de todos. Vamos a Bolivia a lograr un gran resultado”.



Posibles alineaciones:

The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Fernando Martelli Gonzalo Castillo, Jesús Sagredo; Ramiro Vaca, Diego Wayar, Willie Barbosa, Raúl Castro, Jeison Chura; Jair Reinoso.

DT: Alberto Illanes.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Emmanuel Mas, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara; Agustín Almendra, Ignacio Fernández, Gonzalo Maroni, Nicolás Capaldo; Franco Soldano y Sebastián Villa.

DT: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: el colombiano Jhon Ospina.



Estadio: Hernando Siles de La Paz a 3.640 metros de altitud.



Hora: 18:00 hora local (22:00 GMT).



EFE