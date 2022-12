Conmoción en Colombia: asesinado presunto hermano de Kevin Balanta

No pasan las tragedias en Colombia, ni mucho menos para los jugadores de fútbol y toda la familia del Deportivo Cali. Primero, el trágico fallecimiento de Andrés Felipe Balanta que se desplomó en una sesión de entrenamiento en Atlético Tucumán de Argentina y ahora, otro Balanta está conmocionado: Kevin.



Desde muy temprano el lunes 5 de diciembre no fue un gran día para Kevin Balanta. El jugador del Querétaro de México, que tuvo paso por el Deportivo Cali también sufrió la pérdida de su presunto hermano, Camilo Lucumí. En su natal, Santander de Quilichao, un hombre fue asesinado con un arma de fuego. Aunque no ha habido una investigación precisa del caso, todo indica que es pariente del volante.

Santander de Quilichao, Cauca, sufrió bastante en la mañana del lunes 5 de diciembre, dejando como resultado el impactante fallecimiento de Camilo Lucumí. Supuestamente, el hermano de Kevin Balanta. Todo sucede lastimosamente en un momento triste para el fútbol colombiano por la muerte de Andrés Felipe Balanta, y ahora, otra pérdida para un jugador que compartió con Andrés en el Deportivo Cali.



Aunque no hay certeza, la investigación continuará, pero por ahora, se estima que quien cometió el asesinato fue Julio César Díaz de 22 años. Además, la noticia se esparció por un comunicado de Querétaro, el club actual de Kevin Balanta que envió las condolencias al jugador por el fallecimiento de Camilo Sthewart Lucumí Camilde.



Minutos después, Kevin Alexander Balanta Lucumí compartió las imágenes de su actual club demostrando su tristeza por ese trágico fallecimiento.