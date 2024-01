¿Jaminton Campaz a River Plate? Presidente aclara rumores

Jaminton Campaz, reciente campeón con Rosario Central en la pasada temporada, vive un inicio del 2024 de suspenso debido a que su futuro en el club rosarino no se encuentra definido.



Actualmente, el colombiano se encuentra en medio de negociaciones entre el conjunto argentino y el Gremio de Porto Alegre por sus derechos deportivos, sin embargo, a esta disputa habrían aparecido otros equipos que estarían interesados en contar con el extremo colombiano.

De acuerdo al presidente de River Plate, Jorge Brito, el club millonario tendría interés y le gustaría contar con Jaminton en sus filas, sin embargo, a la fecha no han recibido un ofrecimiento formal por el colombiano y tampoco se han reunido o han entablado contacto con los representantes del jugador.



“No, con Campaz no hubo nada, ninguna reunión, ni ninguna charla, ni con el representante, ni con Central, ni con Gremio. Lo hemos leído, sabemos que tiene características muy interesantes para nosotros, Martín Demichellis es un jugador que lo concibe muy bien, pero eso se podrá dar si se alinean los intereses”, dijo el máximo dirigente en diálogo con ESPN.



Así mismo, agregó que, "Hay un conflicto de los derechos federativos entre Gremio y Rosario Central, así que se podría dar pura y exclusivamente si se llega a un acuerdo entre las partes, de que tanto el representante como Gremio y Central lo quisieran transferir, sería muy sencillo y si no, no sería posible. No hubo ninguna reunión, ni oficial ni extraoficial, con ninguna de las partes”.



Finalmente, Brito afirmó que el mercado de pases es "el arte de lo posible, uno tiene que ver qué opciones tiene y, dentro de esas opciones, si económicamente están al alcance se terminan materializando y si no, no".