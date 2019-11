Contundente anuncio del Rangers sobre el futuro de Alfredo Morelos

Ante la impresionante campaña que realiza Alfredo José Morelos con el Rangers, con 22 goles en 27 partidos, el histórico club escocés no tiene ni la menor intención de dejarlo ir, aunque son conscientes de que vendrán muchas ofertas por el delantero colombiano para el próximo mercado de fichajes, en enero del 2020.

El diario The Sun, en su versión escocesa, publicó unas declaraciones del presidente del Rangers Dave King, quien promete a los aficionados que Morelos no se venderá en enero, incluso si recibieran alguna oferta por 40 millones de libras esterlinas (unos 47 millones de euros).



King dejó claro que para el club es más importante en este momento ganar el título de la Premier League escocesa que llenar sus cuentas de dinero.



“Prefiero quedarme con Alfredo. Si me ofrecieran £40 millones, diría que mi instinto sería retenerlo… Sabemos que va a marcar goles. Mi punto de vista es no venderlo bajo ninguna circunstancia y no hay ninguna presión financiera para vender a Alfredo”, anotó.



Morelos está concentrado con el Rangers para enfrentar este jueves al Feyenoord, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Uefa Europa League y en la que el club escocés es segundo con siete puntos, los mismos del líder Young Boys, de Suiza.