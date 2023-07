Willer Ditta sufre, pero podrá jugar con Cruz Azul: hay acuerdos

El defensor colombiano Willer Ditta fue presentado hace unos días en Cruz Azul de México luego de pasar los exámenes médicos, pero su futuro quedó en el aire por unas horas debido a unas declaraciones del presidente de Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, quien aseguró que “no estaba autorizado para jugar en otro equipo”.

Tras las explosivas palabras de Astore al medio de comunicación ‘Ovación’ y que hizo dudar sobre si el colombiano iba a poder jugar con Cruz Azul, desde México el mismo técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti mencionó que Ditta no se había unido por un tema en el trámite, pero que no era sobre no poder jugar.



“Todo está en orden. No hay ningún problema. El jugador tuvo que hacer ciertos trámites para que el día de mañana sea tomado en cuenta como cualquier integrante del equipo”, dijo Ferretti en conferencia de prensa.



Ante esta confusa situación, el medio de comunicación AS contactó al directivo de Newell’s Old Boys para aclarar lo de Ditta y mencionó que ya va encaminada la negociación, por lo que se ha llegado a un acuerdo con Cruz Azul para el traspaso.



“La situación está encaminada, está todo acordado con Cruz Azul. Ahora nosotros dependemos de ellos, pero todo acordado”, mencionó Astore.



Ojito a lo que dijo Tuca sobre Willer Ditta 👀



​De esta manera, Willer Ditta al fin sí podrá jugar con Cruz Azul y el club mexicano solo espera que llegue la documentación requerida para que pueda empezar a trabajar bajo las órdenes del ‘Tuca’ Ferrreti.



l jugador de 26 años llega a Cruz Azul con una buena hoja de vida y un buen número de partidos en Newell’s, equipo con el que logró jugar en 61 encuentros, sumando tres goles en su cuenta personal con el conjunto argentino.