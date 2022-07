Letal con Ospina: 'van a una liga desconocida por dinero puro y duro'

David Ospina eligió su camino: se fue a Al Nassr de Arabia Saudí y desechó la opción de seguir en Napoli, en la Serie A, una de las cinco grandes ligas del Europa... sus razones tendrá.

Pero la decisión sorprendió a todos y no solo en Colombia, donde se ha discutido incluso si estará en la selección nacional tras perder el nivel de competencia que traía de Italia.



Y el primero en manifestar su desconcierto allí fue Aurelio De Laurentiis, presidente de Napoli, en entrevista para Radio Kiss Kiss.



Siempre directo en sus comentarios, el directivo aprovechó para criticar a Ospina e inclusive a Mertens, quien tampoco renovó después de 9 años, una vida en Napoli. No los nombró pero claramente los comparó con Koulibaly, quien dejó en caja cerca de 40 millones de euros.



"La camiseta del Napoli tiene que ser considerada como tu piel. En cambio, hay quienes hablan de obtener un aumento, a pesar de que ya son privilegiados, y luego se van a una liga totalmente desconocida solo por dinero puro y duro, entonces es molesto porque mostraron una falta de apego al club", declaró.



Ospina eligió irse a Arabia Saudí tras no llegar a un acuerdo de renovación: la oferta era de 2,2 millones de euros por dos años de contrato, pero el arquero, de 34 años, quería tres años, lo que De Laurentiis nunca consideró. Los árabes, en cambio, ofrecían cerca de 5 millones de dólares, según versiones no oficiales, por los tres años que quería el futbolista. Usted, ¿qué hubiera elegido?