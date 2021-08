¡Lo contó todo! Presidente de Galatasaray blanquea costos de Falcao

No la pasa nada bien Falcao en Galatasaray y no le ayudan para nada los directivos, que parecen decididos a precipitar su salida al costo que sea, incluso el de la confidencialidad de su contrato.

En las últimas horas la prensa turca hizo públicas unas declaraciones del presidente del club, Burak Elmas, quien durante una reunión de la Junta Directiva habló sobre la estrategia de transferencias y se refirió al colombiano.



"El costo bruto de Falcao es de 9,5 millones de dólares. Incluso si libera al jugador, esta obligación no cambia", dijo el dirigente.



Lo que ya parecía en el medio local un salario exagerado, que estaría entre los 4 y 5 millones de euros por año, ahora sí que ha indignado a todos los que han atacado al jugador por no rendir al nivel que exige semejante ingreso.





La duda ahora es qué busca Galatasaray revelando todos esos detalles: puede ser que internamente, para los socios, el mensaje sea justificar la salida de un jugador que fue considerado el gran fichaje de la historia del club, pero hacia afuera, si es que la intención es que se vaya cuánto antes, ¿qué objeto tiene hacer públicos los costos, si eso puede espantar a posibles candidatos a quedarse con él?

​

Los movimientos en el equipo del colombiano son, en todo caso, invitaciones constantes para que se vaya. El tema es a dónde, pues por el momento las opciones apuntan más a los equipos de Arabia Saudí de los que el jugador no quiere hablar por ahora. En Brasil lo descartaron, en México la prensa local no le ve opciones y en la MLS, que podría ser un buen destino, el campeonato está en marcha y no hay ofertas concretas.