No te vistas que no vas: '¿James Rodríguez? No está en nuestra agenda'

El futuro de James Rodríguez, al menos el que tiene que ver con su carrera deportiva, parece cada vez más complicado.

El colombiano, quien recientemente dijo que esperaba mantenerse en Europa tras su paso por Olympiacos, ha recibido un portazo de parte de uno de los clubes que, según los rumores, estaba más cerca de hacerse con sus servicios.



Besiktas de Turquía parecía un buen destino para el colombiano, no solo porque lo mantendría a tope en lo deportivo sino porque le daría la opción de disputar nuevamente competencias continentales, un plus para el 10 quien no pudo estar con el club griego en Europa League porque su fichaje se dio después del plazo de inscripción.



Sin embargo, su presidente, Amhet Nur Cebim, acabó con la expectativa en un tino que dejó la sebsación de una 'ninguneada' al creativo.



“¿Cuál es su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda”, dijo el directivo en una rueda de prensa que se enfocó en el mercado de fichajes para el club.



Evidentemente el tono fue despectivo y el camino se cerró de manera definitiva, aunque vale decir que las informaciones sobre el interés en el 10 solo partieron de la prensa turca.



Ahora se ha cerrado una puerta pero aún hay rumores que lo vincularían a la Ligue 1 para seguir en Europa, los cuales tampoco son oficiales. Se dice, incluso, que la falta de opciones llevaría al zurdo a pensar más seriamente en la Liga de Brasil, de donde lo tentó el Botafogo y podría aparecer también Flamengo.



Por ahora lo único que se puede probar sobre James es que coincidió en Miami y Medellín con la modelo venezolana Aleska Génesis. Todo lo demás es especulación.