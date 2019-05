Presidente de Atalanta habló y dio pistas sobre el futuro de Duván

Duván Zapata no tiene aún definido su futuro y el presidente de Atalanta contó que no lo quieren dejar ir. Luego de lograr el cupo a Champions por primera vez, el 'Toro' se quedó con una gran temporada llena de goles, que significó un importante nombre en los equipos de Europa. Nápoles es el más sonado.

"No saldrá nadie, en primer lugar. Esto es un aviso para los interesados, no se acerquen demasiado porque el Atalanta no vende", comentó el dirigente.



"¿60 millones por Zapata o Mancini? Hablamos de esas cifras, porque así puedes encontrar sustitutos. Pero es difícil encontrar alternativas para Gómez, Ilicic y Zapata. Necesitamos un centrocampista o dos si Pasalic no se queda. En defensa y en las bandas estamos bien equipados, veremos las oportunidades que se presentan", dijo.



Hasta el momento, Nápoles es el gran favorito para llevarse a Zapata, equipo que también jugará Champions League en la próxima temporada. Pero Atalanta, por su parte, no lo quiere dejar ir todavía.