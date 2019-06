En qué anda 'JuanFer' Quintero mientras Colombia está en Copa América

Juan Fernando Quintero parecía ser una de las cartas fijas de Colombia para la Copa América, pero una lesión de ligamento cruzado lo sacó de las canchas y del campeonato que se está disputando en Brasil.

El jugador pasó unos días en Medellín para estar con su familia en los primeros días de recuperación, pero actualmente está en Estados Unidos con River Plate, pues allí se prepara el equipo y él está cerca de sus compañeros y cuerpo médico para continuar con su proceso.

Desde Los Ángeles, el colombiano habló con 'TyC Sports' sobre su presente y de cómo avanza la recuperación de esa dura lesión.

"Estoy muy contento por volver a la pretemporada, de a poco me voy sintiendo mejor y feliz de volver con el equipo a estar unidos. Desde el momento en que me lesioné, siempre fui optimista. Hace parte de lo que es la vida de lo que es el fútbol. Ya cumplí tres meses y me siento mejor. Empecé a trotar de a poco y muy optimista con lo que se viene", contó.

Posteriormente añadió: "Estoy en el momento más importante de mi carrera, en medio de una lesión que tengo que sacar adelante y tengo la plena seguridad de que voy a mejorar y voy a volver mejor".

Quintero también se refirió a la opción de salir del equipo hace unos meses. Con ofertas concretas de China, el volante de 26 años impuso lo deportivo sobre lo económico para mantener su mejor nivel.

"No era el momento, tomé la mejor decisión que fue quedarme en River, me siento muy a gusto. La plata es importante, pero cuando llega la felicidad, pasa a un segundo plano", concluyó.