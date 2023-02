Duván Zapata, preso de las lesiones: baja beneficia a otro colombiano

La sombra de las lesiones no abandona a Duván Zapata y es un muy mal momento para que haya sido reportado en la enfermería.

El colombiano se ausentó del último entrenamiento por una lesión de muscular en el muslo derecho, lo que lo mantendrá al margen al menos tres semanas.



“Nueva lesión de Duvan Zapata que sufrió una lesión de primer grado en el músculo semimembranoso del muslo derecho: parada de unas 3 semanas. El Atalanta está de emergencia ante el Lecce dado que, además del colombiano, no estarán los sancionados De Roon y Scalvini, así como Pasalic que no se ha recuperado del problema del tobillo”, informó Sky Sports.



No es, en un comienzo, una lesión de mucha gravedad pero sí que lo saca del duelo contra Lecce, este domingo a las 6:30 a.m. (hora colombiana) -, además del cruce contra Milán y Udinese, pero se espera que pueda volver para otro duelo definitivo contra Napoli, el 11 de marzo.



Indirectamente la situación podría favorecer a otro colombiano, Luis Muriel. El atlanticense sería el reemplazo de Zapata en una nueva oportunidad para consolidarse, pues en sus últimos tres partidos apenas jugó unos diez minutos y no es titular desde octubre.



Muriel ya pagó la fecha de sanción contra por expulsión contra Sassuolo y necesita repuntar, bien para quedarse en Atalanta o para buscar otros aires, lo que sería su anhelo.