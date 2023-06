Hinchas y prensa de Costa Rica no soportan a Suárez y piden su cabeza

La Selección de Costa Rica y Panamá se enfrentaron en el inicio de la Copa Oro y los dirigidos por el técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, terminaron perdiendo 1-2 frente a los panameños.

El resultado no cayó nada bien en la prensa e hinchas de Costa Rica, quienes después del partido le dieron con todo a Luis Fernando Suárez, quien, desde el pasado Mundial de Catar, no convence.



“Si la Selección sigue así con Suárez, pronto los patrocinadores no van a renovar. Puede ser más caro dejar a Suárez que pagarle 400 o 600 mil dólares. Si yo fuera presidente de la federación, hoy mismo despido a Luis Fernando Suárez”, dijo el periodista de Tigo Sports de Costa Rica, Gustavo Gómez Cárcamo.



"Si yo fuera presidente de la federación hoy mismo despido a Luis Fernando Suárez" pic.twitter.com/VZDnUclQJu — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 27, 2023

De igual manera, los hinchas salieron disgustados y públicamente en medios de comunicación pidieron su cabeza, además, en redes sociales se ha hecho tendencia el Fuera Suárez.



“Jueguen con corazón, por favor…que le digan al técnico que se vaya. Fuera Suárez”, decían algunos hinchas en televisión.

El aficionado silenciado por Celso Borges le tiró con todo a Luis Fernando Suárez y pide su salida. pic.twitter.com/lyvIVC04VT — Deportes Repretel (@deporterepretel) June 27, 2023



Por ahora, habrá que esperar si los directivos de la federación de Costa Rica deciden que Luis Fernando Suárez dé un paso al costado, pero hasta el momento, continúa. El próximo reto es El Salvador.