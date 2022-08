¡Atalanta vive un infierno! Se puede agudizar más por Luis Muriel

Hablar de la Serie A y de Luis Fernando Muriel sería exponer que el atlanticense ha sido un enamorado de la liga italiana. Pues, aunque tuvo un paso por el Granada y el Sevilla de España, su zona de confort siempre ha sido Italia en donde se ha desempeñado de la mejor manera con Lecce Udinese, Fiorentina, Sampdoria y ahora en Atalanta. En Bérgamo ha estado en duda siempre porque quiere ser titular, y no ser tenido en cuenta para cerrar partidos como ha sido la costumbre.

Sin embargo, Gian Piero Gasperini y el Atalanta no quiere perder al colombiano en sus filas. Sus goles han sido importantes, y necesitan del ex Deportivo Cali por lo que han demostrado durante la pretemporada que es poca la ilusión que tienen en Bérgamo por el momento que el Atalanta atraviesa a una semana de empezar la Serie A.



En su último partido precompetitivo, Atalanta enfrentó al Valencia en Mestalla y cayó derrotado por un marcador de 2-1. Los colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel fueron titulares, pero no tuvieron muchas incidencias en el arco rival. Ahora piensan en enfrentar a la Sampdoria en condición de visitante para dar inicio a la temporada en la Serie A.

La prensa italiana cuenta con dos preocupaciones enormes y ambas pasan por el Atalanta de Bérgamo. Lo primero, es que mantienen que el club está muy lejos de sus mejores momentos cuando hace dos años, brilló en la Liga de Campeones, y la otra, los rumores que ponen a Luis Fernando Muriel en la Juventus, que ha usado todas las alternativas para fichar al atlanticense.



Tras la derrota, Calciomercato.com escribió, “ochocientos setenta y nueve días después de Atalanta en Mestalla ante el Valencia es solo la sombra de la Diosa de Champions que encantó al mundo mientras Bérgamo luchaba contra el covid-19. Entonces había un Ilicic súper motivado para meter cuatro balones en la red; hoy no hay ni Ilicic ni gol”.



A su vez, mantienen que el Atalanta será uno completamente distinto si se da la salida de Luis Fernando Muriel, “es difícil imaginar una Diosa sin Luis Fernando Muriel. Y sin Freuler. Sin el colombiano y el suizo, Atalanta flaqueará a pocos días de la nueva temporada”.



Tal parece que en la Juventus no se quedarán de brazos cruzados y buscan la manera de fichar al socio de Dusan Vlahovic, Luis Fernando Muriel. Massimiliano Allegri lo pondría detrás del serbio o como acompañante del atacante en la delantera. Es el anhelo y lo han demostrado buscando una cesión con opción de compra para no pagar los 15 millones que pide el Atalanta. Ahora, se habla que pueden activar otra oferta que tendrá, además de 9 millones de euros a Moise Kean. Los de Bérgamo buscaban a Andrea Pinamonti y hacerse con Kean podría ser positivo, pero les saldría caro prescindir de Muriel.