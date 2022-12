¿Se acabó el gusto? En Costa Rica no quieren ver más a Suárez

A pesar de la primera goleada 7-0 contra España y eliminación en fase de grupos, Costa Rica no jugó un mal Mundial y estuvo cerca de clasificar a los octavos de final tras una importante victoria a Japón que lo dejó vivo, sim embargo, no les alcanzó y terminaron su participación de manera temprana.



Sin embargo, luego de culminar su participación y marcharse de Catar, el seleccionado con el técnico Luis Fernando Suárez a bordo, llegó a territorio tico para pasar el reporte final sobre el rendimiento en el Mundial, la continuidad del técnico sigue siendo una incógnita, pues aún no se sabe qué hará las directivas y el mismo estratega.



De igual manera, aún no hay nada con respecto a su salida, las prensas de Costa Rica ya no aguantan más que Luis Fernando Suárez no decida renunciar al cargo, pues desde que arribó a territorio costarricense, no volvió a referirse a su tema contractual y recibió fuertes críticas para que se vaya del seleccionado.



"¿Qué pensará el señor Luis Fernando Suárez de todo eso?, que hable, debería irse por respeto. Es el cinismo y la desfachatez. Solo es por cuestión de honestidad, con el país y la afición” dijo un periodista del canal TyC Sports de Costa Rica.





"Debería irse solo, por respeto", sobre Luis Fernando Suárez pic.twitter.com/YL20ATquzv — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 14, 2022

De momento, Luis Fernando Suárez ni Costa Rica han tocado el tema de renovación, pues su contrato vence hasta el 31 de diciembre, aunque no hay pistas si Suárez se queda para continuar el proceso o definitivamente se va.