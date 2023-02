Borja está enchufado y elogiado en Argentina: ‘Tiene categoría’

Miguel Ángel Borja se reportó con gol en la victoria de River Plate 2-1 contra Argentinos Juniors y el delantero colombiano sigue demostrándole a Martín Demichelis su buen momento deportivo en el que se encuentra.



Por la vía del penalti, Borja logró convertir el empate parcial sobre el minuto 50, pero a pesar de ello, fue sustituido por el reciente refuerzo, el venezolano Salomón Rondón, quien no fue determinante para el resultado final, pues Barco fue el que anotó el segundo gol que significó la victoria de la banda cruzada.



Tras su buen nivel futbolístico y dejar buenas sensaciones en el partido frente a Argentinos Juniors, la prensa argentina elogió su actitud frente a la portería, dejándolo una vez más en la cima.



“Categoría y potencia en el remate para meter el 1-1 de penal. Activo, intenso y ágil para retroceder o tirarse a los costados a generar juego”, dijo Diaro Olé.



De igual manera, TyC Sports también analizó el partido de Borja y no se guardó nada y lo calificó como uno de los mejores de River Plate por su estilo de juego para ayudar a la creación de oportunidades.



“Borja no se queda esperando en el área para el último toque porque cuando no le llega, va y la busca. Él baja, hace diagonales, se mueve. Pidió el penal en un momento caliente y lo ejecutó con mucha autoridad”, resaltó el mencionado medio.



¡No falló! Miguel Borja aseguró y de penal convirtió el 1-1 de #RiverPlate ante #AAAJ en el Más Monumental. #LigaProfesional 🇦🇷



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en --> https://t.co/QQY0eG69EA pic.twitter.com/6hyRgF4qvS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 12, 2023



En tres partidos jugados con River Plate, el colombiano Miguel Borja ha logrado hasta ahora su primera anotación de la temporada, aunque hay que recordar que en pretemporada siempre se reportó en la red y ahora solo espera seguir con la buena racha goleadora en las siguientes jornadas.