¡Usa el amuleto, Ancelotti! Con Mina, Everton no pierde en Premier

Yerry Mina ha tenido un par de días de descanso. Eso, al menos, es lo que se entiende tras sus ausencias contra Fulham y Manchester United por Premier League.

El caucano estuvo contra Tottenham en el agotador triunfo 5-4 por FA Cup y habría tomado un respiro para un duelo clave como el de este miércoles, contra Manchester City, por Premier League (3:15 p.m. hora colombiana). No hay reportes de problemas físicos y se espera que sea titular.



No solo porque está apto sino porque, ojo al dato, Everton no ha podido ganar en liga cuando él está ausente en la actual temporada.



El colombiano se ha perdido 4 partidos, que curiosamente se salfaron con tres derrotas y un empate. ¿Casualidad?



No, para nada. Cuando él jugó, su equipo encajó 23 goles en 18 duelos, un promedio de 1,28; pero cuando no jugó su equipo recibió, en promedio, 2,25 tantos por compromiso.



Los números del colombiano son contundentes: 11 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 17 encuentros.



Significa que el ritmo del hijo de Guachené es un amuleto y Ancelotti, que debería dejarse tentar por la suerte, debe aprender a usarlo. Este miércoles es una gran oportunidad...