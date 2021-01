¿Por qué Everton no sufre por James? La zurda y detalles del contrato

James Rodríguez es tema de conversación cuando juega y cuando no, cuando brilla y cuando no, porque sí y porque no. Ahora que ha superado sus problemas físicos, lo es por el regreso y por lo que representa incluso cuando no está en la cancha.

James fue clave en la reciente clasificación de Everton en FA Cup, en un partido muy cerrado contra el modesto Rotherham United, y su partido fue calificado con 6 puntos. Estuvo dentro del promedio, pero la prensa especializada valoró que parece, finalmente, recuperado de sus lesiones y listo para volver a brillar, como lo hiciera en sus primeros juegos en la Premier League.



Eso es clave para Carlo Ancelotti pues aquella entrevista que concedió el colombiano, anticipando que será clasificarse a la Champions League, es, más que un anhelo, un negocio redondo: solo llegar a la fase de grupos representa 15 millones de euros, cada victoria agrega otros 3,5 millones y hasta ahí los cálculos más realistas. De segunda ronda en adelante todo lo que venga es ganancia adicional.



Pero lo mínimo es que el zurdo impulse la llegada aunque sea a la Europa League, que entregó, en 2019, 8 millones de euros al campeón y 5 al subcampeón y que paga en fase de grupos 3,5 millones y casi un millón por cada victoria.



Eso sin mencionar derechos por retransmisión de TV, que en Europa y en la Premier League representan una generosa parte del presupuesto del club: en este último escenario rondaría esta temporada los 4 millones de euros.



Sin embargo, cuando James no estuvo disponible, las preocupaciones en Everton tampoco fueron tan grandes, pues se trata de un jugador muy distinto a sus colegas, que factura en la cancha y fuera de ella.



¿Qué significa? Los detalles hay que buscarlos en la letra menuda de su contrato. Según reveló el Liverpool Echo, el colombiano firmó por dos años, con opción a un año más, atado a una cierta cantidad de apariciones en la temporada. Pero incluso si no alcanzara el umbral, sería el club inglés el de la primera opción para atarlo más tiempo.



"Los salarios de Rodríguez han sido objeto de mucha especulación. ECHO entiende que aceptó un recorte salarial para unirse al Everton, pero su salario sigue sin confirmarse".



¿De dónde se paga? Del mercadeo. Solo el acuerdo de equipación con Hummel (dueño de Fantatics) representa unos 10 millones de euros por año, que el fabricante espera recuperar en Reino Unido pero especialmente en América del Sur y Colombia.



Ya la imagen del colombiano aseguró un acuerdo de patrocinio con la compañía de apuestas Rushbet en Colombia y está próximo a firmar con Parimatch para Europa, Rusia y otros estados independientes. Rovio (Angry Birds) también está en negociaciones para ser nuevo patrocinador de la manga de la camiseta. ¿Se debe tanto a la imagen del colombiano? "La llegada de Rodríguez, y su atractivo global para los patrocinadores, puede haber ayudado al Everton en esta búsqueda y explicar, en parte, por qué estaban dispuestos a esperar", responde el Echo.



Según la fuente, Everton ha dejado claro que el fichaje de James ha acelerado los planes para hacer crecer el perfil del club en Estados Unidos y Sudamérica. "La llegada del colombiano en septiembre llevó al club a crear una cuenta de Twitter en español, que ahora tiene más de 60.000 seguidores, y una revisión mostró que tiene algunas de las tasas de participación más altas en comparación con las cuentas similares creadas por la Premier League".



Según datos oficiales, el sitio web del Everton tuvo un aumento del 433% en el tráfico luego de la firma del número 19, y la cuenta de Tik Tok ha crecido un 45%.



Los datos se suman a la intención de abrir una oficina en Estados Unidos, de hacer giras en ese país y en Suramérica una vez terminen las restricciones por la pandemia, e inclusive a la intención de permitir un documental como el de Amazon en Tottenham, que a Ancelotti le pareció buenísimo: "El documental muestra muy bien lo que sucede en cada club y lo difícil que es el trabajo del entrenador. Vi a José en algunas situaciones, en mi opinión personal, fue realmente bueno”, dijo.



En derechos de imagen, se asegura que el colombiano mantuvo al margen algunos de sus contratos pero jalonó la imagen del equipo con sus alucinantes números en redes: 46,6 millones de seguidores en Instagram, 19 millones en Twitter, más de 36 millones en Facebook y 2,2 millones en TikTok. Es, de lejos, el jugador con más impacto que haya firmado Everton.



Los negocios van y vienen y mucho tiene que ver con la permanencia de hombres con rótulo de estrella, como es el caso de James. Por eso en Everton no se sufre de la misma manera que en Colombia que tenga bajones de rendimiento o sufra lesiones, pues su influencia es deportiva pero también económica.