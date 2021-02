¿No alcanza con James? Piden creativos jóvenes y con marca en Everton

Todo luce mal el día después de la debacle. Y es peor cuando se encadenan dos caídas, una contra un candidato al descenso y otra contra el super líder de la Premier League. ¿Qué explica semejante intermitencia?

El equipo de Carlo Ancelotti cayó 0-2 contra Fulham primero y 1-3 contra el City después, y siempre dio la impresión de no tener ideas para revertir la situación. Antes se resolvieron las falencias con sacrificio, con lucha y estuvo bien. Pero siempre fue el talento lo que permitió sumar de a tres puntos. ¿Por qué no se intenta ya?



La realidad es que la caída contra este intratable City está en las cuentas de todos en la Premier, pero lo que preocupa ahora es que queda expuesta una realidad: la nómina, que se reforzó con poco, podría no tener suficiente fondo para acometer la meta de ubicarse entre los 6 primeros de la tabla.



"La pregunta para Ancelotti y Marcel Brands (director deportivo), en particular, es ¿cómo piensan cerrar la brecha? ¿Cómo puede la ambición del Everton en estos juegos ir más allá de simplemente intentar detener al City? ¿Qué se necesita hacer para que los 'Blues' les den más de qué preocuparse?", se preguntaba el diario Liverpool Echo.



"Se esperaba el dominio de City, pero fue frustrante que se permitiera tan fácilmente. Puedes entender la lógica, especialmente con el Liverpool a continuación, al no abrir a James Rodríguez. El Everton iba a ver poco de la pelota y defender no es lo que el colombiano está aquí para hacer. Pero al mantener al mejor hombre del equipo con la pelota del equipo en el banco, ¿Everton y Ancelotti no aceptaron más su destino?", añadió el medio.



"¿Tener a Rodríguez desde el principio no habría ayudado a inclinar la balanza de posesión más a favor de los Blues? ¿Habrían estado tan asustados con el balón o lo habrían desperdiciado tan fácilmente como lo hicieron? Es una apuesta, por supuesto, y Ancelotti claramente sintió que el equilibrio del equipo era mejor con James en el banco. Pero sí te hace pensar que este verano, mientras el técnico y Brands buscan mejoras en la plantilla, otro jugador en el molde de Rodríguez pero más joven y con más capacidad para cubrir terreno, tiene que estar en la lista de compras del club", concluyó.



Una vez más la duda no es ni el nivel de James ni la diferencia que puede hacer en la cancha, sino el tema físico que hace que no se pueda forzar y que no le da fondo suficiente para apoyar más eficientemente la tarea de marca, que no es una elección en una liga de la exigencia de la Premier. Ya dijo Ancelotti que no lo fichó para eso, pero claramente, en partidos tan exigentes y con tanta cercanía, de alguno hay que bajarlo para no arriesgar y eso perjudica al equipo en la cancha. Tendría que ser más consistente, de hecho.



El diario, que cubre la actualidad del Everton, dice que la plantilla es fuerte si está en forma, pero tras derrotas como las dos últimas hay puntos que no se pueden ignorar: "Dominic Calvert-Lewin está mejorando con cada temporada, Richarlison ha perdido el color este trimestre, pero nadie duda de su calidad. Bernard se venderá, Anthony Gordon regresará pero aún necesita tiempo para desarrollarse, mientras que Alex Iwobi tiene la fe del entrenador pero necesita encontrar consistencia. Gylfi Sigurdsson claramente confía en Ancelotti y es un miembro valioso del equipo. Sobre el papel, tiene muchos de esos atributos que se necesitan Pero, ¿con qué frecuencia cumple con eso?".



Así que piden refuerzos más jóvenes y más eficientes. No es que haya reproches al creativo colombiano, es que la temporada está en un punto crítico y, al parecer, no es suficiente solo con él. Hay que gastar en serio para competir en el siguiente nivel.