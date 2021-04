¡No es arrogancia! Explican la frustración de James y piden solución

James Rodríguez recibió 5 puntos de calificación tras su presentación en el duelo Brighton vs Everton, un partido gris para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Lo más decepcionante es que era contra Burnley y contra Brighton cuando había que sumar puntos, mejorar el promedio de gol y, más que nada, ganar confianza, previo a las citas con Tottenham (este viernes) y Arsenal en la Premier League.



"La actitud fue buena. No jugamos bien desde atrás y tuvimos dificultades para llegar a Richarlison y James Rodríguez. Fallamos algunos pases y no pudimos tener control del juego", intentó explicar Ancelotti sobre lo que ocurrió en esta última errática salida. Y sí.



Esa impotencia hizo ver un espectáculo de esos que parecían olvidados, que remiten a los días más grises y a la intermitencia que sacó a James de sus últimos dos equipos de élite. A muchos les molestó. Pero hay un tema de fondo.



Pasó muy concretamente en una jugada con Gylfi Sigurdsson, quien desperdició una increíble oportunidad al cierre cuando aparecía el colombiano mejor ubicado, acompañando la jugada, listo para marcar el tanto de la victoria contra Brighton. Para rematar, esa pérdida abrió una opción de contragolpe que por poco cuesta incluso el empate.



Y no fue lo único que le molestó: "a veces le dieron el balón demasiado pronto - Mason Holgate lo hizo después de que Ben Godfrey hiciera una gran recuperación - y otras lo dejaron demasiado tarde", explicaba el diario Liverpool Echo. Por eso estaba tan inquieto, porque además parecía ser el único que entendía, en un equipo que en 90 minutos fue retador o ambicioso, lo que costaba ese desabrido empate.



El tema ahora es cómo resolver esa frustración, qué hacer para recomponer las cosas ahora que Mourinho y los suyos, rivales directos en la tabla, vienen armados hasta los dientes. Ahí está el verdadero dolor de cabeza.



"De acuerdo, James no es sobrehumano. No puede jugar bien todos los partidos, incluso si el Everton se ha acostumbrado a que todo lo que toca se convierta en oro esta temporada. Pero necesita más calidad a su alrededor. No es fácil para Carlo Ancelotti, nombrar un banco casi lleno de canteranos y porteros, con Allan y Dominic Calvert-Lewin fuera, pero el verano es más importante que nunca", opinó la fuente. ¿Notan la diferencia? No se trata de condenar al hombre distinto de la nómina sino de darle herramientas y entonces sí juzgarlo. Vale para la Premier, para Everton... para todos.



"Con un equipo completamente en forma, las cosas serán diferentes. Pero Ancelotti y Marcel Brands deben asegurarse de que James cuente con el apoyo de un elenco capaz de colocarlo en las mejores posiciones, tanto como sea posible la próxima temporada". No hay antorchas encendidas pidiendo su cabeza, de hecho no esperan soluciones a corto plazo y parecen preparados para fallar en la meta de llegar a la Champions League. Hay preocupación y falta de alternativas.



El día que Sigurdsson no está fino (lo que puede pasar), no hay socios. No es Iwobi, a pesar de tener la única opción clara de gol contra Brighton. El propio Ancelotti lo comprobó cuando notó que el Brighton, que usualmente no pelea arriba en la Premier, tenía más alternativas que él mismo en el banquillo.



El mercado se abrirá y habrá que sacar la chequera. James necesita tener la fortaleza suficiente para seguir haciendo diferencia y ver llegar perfiles como el suyo en el próximo mercado, comportándose como un jugador de equipo, más preocupado por el grupo que por su propio desarrollo. Necesita ayuda y no será a los regaños ni a los manotazos como lo recuperará. Debe hacer lo mejor que pueda ahora y prepararse para hacerlo aún mejor después, cuando todos los focos estarán sobre él y se acabarán las excusas.