¡Los números hablan! Everton cambió para bien tras la llegada de James

Que Everton es mejor cuando James Rodríguez no está, que hace lento el juego, que no apoya la marca... todo parte de la percepción de unos y otros. Los números, al final, revelan la verdad.

El diario Liverpool Echo, que cubre el día a día de los 'Toffees', se dio a la tarea de evaluar el impacto del colombiano y la conclusión deja muy pocas dudas.



"Con James Rodríguez en cancha, sumando todas las competiciones, el Everton ha marcado 32 goles esta temporada, de esas anotaciones el colombiano ha estado presente en 17, según el análisis de la prensa es casi un 53 por ciento. Sus participación se divide en cinco goles, siete asistencias y cinco preasistencias", informó el medio.



Números que respaldan otra percepción: es el más efectivo de la nómina para filtrar pases, un socio ideal para Richarlison y Calvert-Lewin, un hombre clave para la proyección de Digne (uno de los mejores asistentes de la Premier League) y Coleman o quien sea que vaya por la punta derecha.



El Echo entiende que antes de su aterrizaje había dudas sobre si era un jugador que solo vivía del recuerdo de su gran Copa Mundo Brasil 2014 y si era demasiado propenso a las lesiones, pero que estos números despejan todas las preguntas.



"Es cierto que el ex jugador del Real Madrid ha pasado algún tiempo en la enfermería desde que llegó a Merseyside, en particular se perdió cinco partidos en diciembre, pero a ambos lados solo hubo una visita a Newcastle y el éxito de taquilla de la FA Cup contra los 'Spurs', cuando Rodríguez fue forzado a no estar", añade la fuente.



La conclusión es clara: "Everton está nueve goles mejor esta temporada que en la misma etapa de la anterior, y también tiene diez puntos más en el tablero. Obviamente, esto se debe a algo más que a Rodríguez, con Dominic Calvert-Lewin, Lucas Digne y Richarlison, entre otros, contribuyendo significativamente al ataque. Sin embargo, no hay duda de que la presentación de Rodríguez junto con este grupo de talentos existentes ha tenido un impacto transformador en el ataque del equipo".



Cambió para bien Everton, de eso no hay duda. Y no es solo por James pero bien que él merece un lugar. Con todo, hay quien cree que es un jugador prescindible... valdría preguntarle a Ancelotti.