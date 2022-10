¿Sincericidio de Díaz por adiós de Mané? 'El equipo quedó destrozado'

Luis Díaz y Darwin Núñez comparten más que el idioma, la condición de latinos y de nuevos en un equipo tan aceitado como Liverpool: son inocentemente honestos.

Primero era el uruguayo el que reconocía que no entendía nada en las charlas de Jürgen Klopp y ahora es el colombiano el que acepta el tremendo impacto que supuso la salida de Sadio Mané, una ausencia que, según los analistas en la Premier League, explican en gran medida la grave crisis de resultados que arrastran los 'reds' en este inicio de temporada.



"El equipo estaba destrozado", afirmó en declaraciones a ESPN Brasil. Es un acto puro de honestidad y además de evidente realidad, pues es claro que un hombre de 2 goles por temporada y otras tantas asistencias se iba a extrañar en la temporada siguiente.



Pero lo que no calculó el colombiano es que eso, indirectamente, podría hablar mal de los que se quedaron, incluyéndolo a él mismo, y de su real capacidad para hacer que se pueda seguir viviendo sin el senegalés con el mismo éxito. Eso por no mencionar que justifica las críticas a Klopp por la imposibilidad de hacer que Núñez, el presunto reemplazo de 65 millones de euros, pueda hacer la diferencia.



"Es un jugador que va a hacer falta en cualquier equipo. Se fue a un club grande y está trabajando para lograr sus objetivos y somos conscientes del gran grupo que tenemos aquí, estamos trabajando duro todos los días para mejorar. Todo el mundo está aquí para ayudar y eso se nota en los juegos", intentó reparar el guajiro.



Ahora, tal como dijo, solo les queda "ganar, ganar y ganar. Trabajar con más confianza. Y no solo ganar, jugar bien. Y estar satisfecho con que en cada partido lo diste todo".



Que sin mané iba a ser difícil, lo sabía toda la Premier League. Pero reconocerlo puede no ser lo políticamente correcto en plena crisis de resultados. En todo caso, con tantos futbolistas que parecen recitar un libreto cada vez que se paran ante un micrófono es refrescante un Díaz y un Núñez que dicen lo que pasa sin más. Ojalá el 'sincericidio' no les represente un lío...