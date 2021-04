El Everton que espera a James: lesiones, golpes y Champions muy lejos

Dos meses después de aquella feliz noche en Anfield, en el triunfo contra Liverpool (0-2), James Rodríguez volverá a las canchas, plenamente recuperado de sus dolencias físicas.

El rival es Crystal Palace y el reto es el mismo que en aquel mes de febrero, cuando tuvo que ausentarse: vencer, una y otra vez, para hacer los puntos necesarios para meterse en los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones de la Premier League y atrapar el tiquete a la Champions League.



Pero ¿qué equipo se encontrará James? Uno que viene de tres derrotas en línea: Chelsea (2-0), contra Burnley (1-2) y Manchester City (0-2), esta última con la factura adicional de la eliminación de FA Cup. El denominador común fue la falta de asociación, los serios problemas de creación de antaño, la ausencia total de chispa, de magia. Por eso esperan tanto la reaparición del colombiano, quien hizo diferencia en el pasado.



Hoy, en la libreta de Carlo Ancelotti, DT de Everton, hay 9 partidos y la obligación perentoria de no fallar.



En casa, Everton enfrentará a:



Crystal Palace, 5 de abril, 12:00 p.m.

Tottenham, 16 de abril, 2:00 p.m.

Aston Villa, Primero de mayo, 9:00 a.m.

Sheffield 11 de mayo, 11:45 a.m.

Wolves de local 15 de mayo, 9:00 a.m.



El lío es que los antecedentes no son favorables: en Goodison Park perdió 7 de sus 14 duelos y solo sumó 5 victorias, con 22 goles en contra.



De visitante tendrá que pescar puntos contra:



Brighton, 12 de abril, 2:15 p.m.

Arsenal, 23 de abril, 2:00 p.m.

West Ham 8 de mayo, 9:00 a.m.

Manchester City de visitante 23 de mayo, 10:00 a.m.



Libre de golpes y demás complicaciones, es el momento de recuperar la mejor versión de James Rodríguez y de mantenerlo disponible en todo momento.



En su ausencia, Ancelotti usó a Gylfi Sigurdsson, buen socio en algunos duelos pero sin la consistencia suficiente en otros; acudió a André Gomes, otro de chispazos y poca trascendencia y hasta ensayó con Iwobi, de nuevo sin la contundencia en la generación de juego ni en la definición.



Para rematar la preocupación, Doucouré y Pickford están lesionados y Godfrey y Davies tocados. La buena noticia es que hay tiempo todavía para recuperarlos a todos.



Al final, lo que tiene que ver con James es que se necesita con urgencia la magia de la zurda de James, quien se alivió de evitar los viajes de las Eliminatorias suramericanas (suspendidas por la pandemia) y aprovechó para cumplir su cronograma de recuperación. A partir de hoy no hay excusas, solo motivación. El impulso final tiene que terminar en la Champions League.