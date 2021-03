'Checklist' de James en su regreso a Everton: ¡todo su año en juego!

Su última vez en un terreno de juego fue el 20 de febrero. Ese día, ese memorable día en que Everton se impuso 2-0 contra Liverpool en Anfield. Ok, digan que el equipo de Klopp está en crisis, que mucho ganaron, digan que ganarle un clásico al rival de patio en su propia casa no tiene el mérito que en realidad tiene.

Pero entonces se esfumó. Por TV vio las victorias contra Southampton (1-0) y West Bromwich, el repaso del Chelsea (caída 2-0), el golpe letal en Goodison Park contra Burnley (derrota 1-2) y la eliminación de la FA Cup a manos del Manchester City (0-2). Sí, lo acordó con Carlo Ancelotti, decidió parar y reparar de fondo una larga lista de golpes y dolores que lo aquejaban y en eso ya se fueron 34 días. ¡34!



Cuando se fue Everton estaba entre los cinco mejores, hoy es octavo (46 puntos) y aunque sigue muy cerca de Liverpool, ahora lo escolta, igual que a Tottenham, que viene remando de atrás y ya le sacó dos unidades, y que a Chelsea, que estaba ahí nada más y ahora, a cinco unidades, es el dueño del último cupo a Champions League.



Mucho cambió en su ausencia. Y mucho necesita recuperar ahora, cuando su equipo más lo necesita y la meta de volver al torneo europeo parece lejana.



La buena noticia es que esta es la semana de su regreso a los entrenamientos habituales con sus compañeros, tal como lo anunció Ancelotti. Se esperan las imágenes en las redes sociales pero, según el cronograma, esta semana debe entrenar y el próximo lunes, 5 de abril, debe estar de vuelta a la competencia, cuando Crystal Palace ponga otra vez a prueba la debilidad del dueño de casa en Goodison Park.



Ese es el punto número uno en su 'checklist', un plan de regreso que tiene nueve estaciones en las que podrán fallar todos menos él: ya no tiene excusas.



La Premier y todas las competencias domésticas tienen una pausa por la fecha FIFA, en la que Colombia no tendrá competencia por el aplazamiento de la doble jornada, contra Brasil y Paraguay, de parte de Conmebol. Es un alivio, sin duda.



Pero entonces habrá que rematar un mes que obliga a contar de a tres puntos por salida: visita a Brighton (12 de abril, 2:15 p.m. hora colombiana), recibe a Tottenham (17 de abril, 9:00 a.m.) y visita a Arsenal (24 de abril, 9:00 a.m.). Aquellos que lo criticaron promediando la temporada por no estar (baja por lesión) en la seguidilla de juegos contra los punteros, pueden volver a escribir sus historias terminando abril.



Y entonces el remate: recibe a Aston Villa (Primero de mayo, 9:00 a.m.), visita al temible West Ham -quinto en la tabla- (8 de mayo, 9 :00 a.m.), recibe a Sheffield United (11 de mayo, 1:45 p.m.), recibe a Wolves (15 de mayo, 9:00 a.m.) y visita a Manchester City (23 de mayo, 10:00 a.m.), que para ese momento ya ha debido pasar por la coronación de campeón que difícilmente alguien podrá arrebatarle esta temporada.



Son, en total, 49 días y 10 partidos, un reto cada 4,9 días en los que tendrá, contra Tottenham y West Ham especialmente, duelos directos por la clasificación a Champions o a Europa League. Son 49 días para saber si la decisión de parar en seco a esta altura de la temporada fue un acierto o un riesgo demasiado alto. La fragilidad del físico del colombiano no da muchas opciones de planear a largo plazo, por lo que habrá que esperar y cruzar los dedos para que esta temporada, después de tanto esfuerzo, no acabe en un vistoso pero poco efectivo saludo a la bandera.