Autocrítica de James: 'estamos dando muchas chances a otros equipos'

James Rodríguez volvió tras más de un mes de baja en Everton, un acuerdo que hizo con su DT para aliviar varios dolores y volver a plenitud en la recta final de la temporada.

Y fue el mejor de la cancha contra Crystal Palace (1-1), marcó gol, la prensa británica lo amó y solo hubo elogios y reconocimientos... pero su equipo volvió a ceder puntos en casa y la meta de clasificar a Champions League está tan enredada como antes de su regreso.



Para empezar, el colombiano, quien reapareció en Twitch, jugand NBA 2K21, y comentó: "estoy feliz porque jugué bien, me sentí físicamente bien".



Pero no por eso dejó de reconocer que el balance para Everton va más allá de su propio rendimiento: "estoy contento por el gol, pero debimos haber ganado. Nos empataron sobre el final, muy tonto"



Y en ese tono de autocrítica detalló: "ese partido que jugamos el lunes, había que ganarlo, estamos dando muchas chances a los otros equipos".



El colombiano celebró sus 100 goles en Europa, lo que es meritorio considerando que no se trata de un delantero, y se dio espacio para celebrar: 100 goles en el Viejo Continente, también la posición mía que es volante... Llegar a los 100 goles en Europa es un mérito grande. Estoy muy feliz por eso", señaló.



Ahora James debe recomponer su camino, ayudar más efectivamente a Everton a cumplir su meta y hacer que su magia se vea representada en puntos para la tabla.