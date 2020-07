El desprestigioso once del que hace parte Juan Guilleromo Cuadrado

En Inglaterra acostumbran a hacer un equipo ideal por todo y, tras la conquista del Liverpool, en el diario The Sun publicaron el once de jugadores que fueron campeones de la Premier y de los que poco se acuerdan.

El equipo quedó así: Pantilimon de Costel; José Bosinwa, Cygan Pascal, Igor Stepanovs, Alexander Butnner; Juan Guillermo Cuadrado, Darron Gibson, Jack Rodwell, Yuri Zhirkov; Mateja Kezman, Jeremi Aliadiere.

La presencia de Juan Guillermo Cuadrado en este equipo se da porque en el 2015 el futbolista pasó de Fiorentina al Chelsea por cerca de 35 millones de euros.

En aquel momento, Chelsea era un equipo fuerte en Inglaterra y en enero llegó el colombiano para disputar la recta final del campeonato. En los seis meses restantes, Cuadrado jugó 12 partidos, incluso contra Crystal Palace, que fue el día que alzaron el trofeo, pero nunca pudo encajar en los blues.

Finalmente, en julio de ese año, Cuadrado terminó cedido a Juventus, que después lo compró por una cifra cercana a los 20 millones de euros, según informaron en aquel momento.

Ese paso por el Chelsea no fue tan bueno para Juan Guillermo y lo hizo merecedor de ese deshonroso lugar en el once idea de The Sun, pero seguramente el colombiano está entre los jugadores destacados de Juventus en los últimos años y que ha hecho historia para el país con un club grande e histórico de Italia.