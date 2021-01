¡Hasta Guardiola lo espera! La expectativa por James en Premier League

Fue una declaración corta pero que dice mucho sobre lo que ha logrado James Rodríguez en su aterrizaje en la Premier League.

A Pep Guardiola le preguntaron por el duelo aplazado, por casos de covid-19, entre Everton y Manchester City, y sin duda el español afirmó: "Teníamos el virus dentro e informamos a la Premier. Qué hubiera pasado si los jugadores del Everton se hubieran contagiado de nosotros. Ojalá esté James, pero también Digne, Richarlison y Allan. Que estén todos y les ganemos".



El encuentro, que debía cumplirse en diciembre pasado y todavía no tiene fecha definida, se aplazó a última hora en el marco de la pandemia y para ese momento el colombiano estaba descartado por lesión. Ahora que ha vuelto, se espera su mejor rendimiento.



No es la primera vez que Guardiola habla de James en la Premier, pues vale mencionar que cuando aún estaba en Real Madrid se le preguntó por la posibilidad que fuera a un equipo de Inglaterra: "Por calidad no hay dudas. En el Real Madrid no juega porque sus compañeros son muy buenos. La calidad está fuera de toda duda".