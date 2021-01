Lo que busca James y lo que ofrece Everton: ¡todos ponen, todos ganan!

El comienzo de la campaña del Everton en Inglaterra ha llevado a los apasionados hinchas de la expectativa al optimismo y ya no se burla nadie cuando se habla de volver a la Champions League. Menos si quien lo propone es el fichaje estelar, James Rodríguez.

El colombiano lo dijo antes, en entrevista con Rio Ferdinand, y lo repite ahora, que Everton se afianza en la punta de la Premier League y es posible soñar con todo: "jugar al fútbol y al fútbol no se trata solo de correr. El fútbol consiste en hacer que tus compañeros jueguen de la mejor manera, ayudándolos a ganar. Siempre digo que cuando uno tiene talento y habilidad, puede jugar en cualquier lugar. Esto es lo que quiero e intento hacer: ayudar al equipo, para que pueda jugar al más alto nivel", explicó en entrevista para su club.



Así lo deja claro: lo que le falta en velocidad y marca lo compensará con talento. Ahora la pregunta es ¿con quién? Y la respuesta en la mente del colombiano es Dominic Calvert-Lewin: ambos se han adaptado muy bien en el campo, el primero ya lleva 14 tantos en todas las competencias de la temporada y el segundo ya se apuntó tres y el mismo número de asistencias en 12 salidas. Son una sociedad exitosa, sin duda.



"Es un jugador muy joven, pero aún así, parece muy ambicioso. Tiene hambre de marcar. Espero que este año marque 30 goles. Eso definitivamente ayudaría al equipo a lograr grandes cosas y ganar puntos", dijo James sobre su referente en el área rival, de quien espera que haga polvo, ojalá muy pronto, el récord de 30 anotaciones de Gary Lineker en 1986. Como consecuencia, según las cuentas del zurdo, el cupo a la Champions, esa que dijo no querer ver más por TV, estará garantizado.





🗣️ | @jamesdrodriguez y su ilusión con el 𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙘𝙩𝙤 del Everton. 💙



¡Mire la entrevista completa aquí! 👉 https://t.co/BbLo2d3DQ9 pic.twitter.com/v6VIQpABk2 — Everton (@EvertonESP) January 5, 2021



Y ese es el plan de James, visto de la manera más pragmática. La pelota pasa a los pies de Ancelotti, quien ahora debe diseñar el plan para que Everton cumpla la expectativa.



Por fortuna para el colombiano, nadie como su actual DT para entenderlo y darle el tiempo y la confianza necesarias para liberarlo de la presión. El propio italiano mencionaba recientemente que no estaba preocupado ni por el zurdo ni por las bajas y que la semana de descanso le vino a pedir de boca: "será un momento importante para que nos recuperemos y pongamos en mejores condiciones a todos los jugadores que no entrenaron mucho en el último período como James, Richarlison y Lucas Digne, que volverá pronto", dijo.



Después del regreso del creativo, y de las críticas que aseguran que Everton luce mejor sin él (de hecho, ganó todo hasta el momento de su regreso), el estratega señaló: "Es importante tener a James de regreso, tuvo un problema y no pudo entrenar bien. Estuvo 30 minutos en cancha, pero tiene que seguir mejorando. Él va a estar en mejores condiciones para el próximo juego".



De esta manera el asunto se irá manejando, las piezas se moverán y James sabrá que, al margen de las inevitables lesiones, su equipo lo extraña y lo espera, que no está en peligro su talento y que en realidad es el arma para hacer diferencia. No habrá presión adicional a la que él ya está acostumbrado a manejar. Será cuestión de sentirse cómodo, como cuando aterrizó en la Premier, y hacer lo suyo. ¿Tendrá que poner un poco más para adaptarse al ritmo inglés? Sin duda. Pero en el camino su zurda tiene todas las respuestas. Es cuestión de confiar.