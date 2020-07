¿Hay fecha para presentar a James en Premier? Lo dice prensa española

¿Que se va a Inglaterra? ¿Que ya hay acuerdo económico? ¿Que ya sabe la fecha de la mudanza? Los rumores sobre el futuro de James Rodríguez vuelven al primer plano en España.

La nueva versión es del portal de noticias Okdiario y tiene que ver, de nuevo, con el Manchester United como su próximo destino.



La versión es muy, muy específica: "Ha decidido (el United) acelerar las negociaciones con el propio Real Madrid a fin de evitar cualquier tipo de injerencia en la carrera por el futbolista. La oferta de 25 M€ de la que se viene hablando en los últimos días es un hecho".



¿Y como para cuándo sería el anuncio? ¡Si también tienen fecha! "No se hará oficial hasta que el Real Madrid no finalice su participación en la Liga de Campeones y el Manchester United haga lo propio en la Europa League", dice la fuente.



La versión del colombiano en las filas del equipo de Solksjaer no es nueva, pero el último fin de semana tomó fuerza nuevamente tras una publicación del diario Daily Express de Inglaterra.



Sin embargo, periodistas consultados en Inglaterra por FUTBOLRED aseguran que la situación no ha cambiado en Old Trafford, donde el fichaje de James no es una prioridad.



¿Cuál será la verdad? ¿Finalmente se vestirá de rojo? El mercado apenas acaba de abrir y habrá muchos, muchos rumores de aquí a octubre, cuando cierre la ventana de transferencias.