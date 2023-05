¿Se lo pelearán Premier League y Ligue 1? Rumores por futuro de James

La novela del futuro de James Rpdríguez, capítulo 1.500.000. Ahora, según los rumores que circulan en la prensa europea, de dos de las más poderosas ligas de Europa. Amanecerá y veremos...

La primera información proviene de Inglaterra, por donde ya pasó el colombiano con buenos registros en Everton antes de que Rafa Benítez llegara y lo sacara por la puerta de atrás.



Allí, el periodista argentino Christian Martín fue el encargado de difundir una información según la cual el zurdo estaría en al menos dos carpetas de equipos de la Premier League. Así como lo lee...



"Varios equipos empiezan a considerar lo que será la llegada de James. Hay la posibilidad que clubes como Crystal Palace y Brighton piensen en la llegada del colombiano. James dejó un buen recuerdo y las puertas están abiertas. Todo depende de sus condiciones, la información es confirmada por los directores deportivos de los clubes y ya existen las averiguaciones sobre el colombiano", dijo el comunicador.

No es la única opción en Europa





Sin embargo, no sería la única opción, aunque no habrá manera de competir con una propuesta de la liga más poderosa el mundo hoy en día.



Este lunes una información del fútbol francés abrió una puerta: "el consejo de administración de OL Groupe nombró a John Textor como presidente del consejo de administración a partir del 5 de mayo y hasta el término de su mandato de administrador, después del cese de sus funciones del señor Jean-Michel Aulas como presidente director-general de OL Groupe”, explicó el club de la Ligue 1 en un comunicado.



¿Le suena ese Textor? ¡Tiene razón! Es el dueño del Botafogo que se ha cansado de elogiar el talento del zurdo, que quiso hasta último momento llevarlo al club brasileño sin éxito y que afirma que el 10 es el ídolo de su hijo. pUes bien, eso es bueno y malo: el equipo suramericano se retiró de la puja hace semanas pues se cansó de que James no contestara ninguna propuesta y lo interpretó como un portazo.



Vale decir que Lyon no lo pasa bien en la Ligue 1, en la que es séptimo y por ahora no tiene cupo a competencias europeas y difícilmente lo tendrá.



Es solo una conjetura, como también lo es la supuesta oferta de Besiktas de Turquía a Wilmar Barrios, uno de sus cercanos en la Selección Colombia, que tendría como objetivo convencer también al 10. Por ahora, al menos oficialmente, hay pocas certezas.