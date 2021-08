¿Rumbo al Calcio? ¿Falcao vs Messi? Posibles destinos de última hora

¿A dónde irá Falcao? Su último mensaje en redes sociales, justo el día en que Galatasaray volvió a ignorarlo y no lo convocó para el duelo de Liga, habla de "agallas", pero no da más pistas.

Los que sí están a la caza de novedades son los medios y periodistas que mantienen contacto directo con Jorge Mendes, quien está muy activo en estas 48 horas que faltan para el cierre del mercado de verano.



Según BeIN Sports, 'El Tigre' está siendo "ofrecido" en el Calcio y, aunque no es sencilla la operación por su alto salario, el agente es optimista. Hay que aclarar que el portugués también busca destino en esa liga para James Rodríguez y podría prestarse para la confusión, pero distintas cuentas han hecho eco de esta versión del canal y aseguran que sí podría darse la opción.



No sería, en todo caso, la única, pues el cruce de mensajes de hace unos días del Olympique Marsella, a raíz del duelo contra Galatasasaray, disparó las especulaciones. Ya Falcao triunfó en la Liga 1 y no deja de ser atractivo cruzarse, por ejemplo, con Lionel Messi. Pero por ahora esa opción no tiene mayor relevancia.



Así que el samario espera atentamente, con el teléfono en la mano, a la llamada de Mendes. Se habló de Inter Miami, y esa opción daría más tiempo, incluso hasta el siguiente mercado, pero Falcao todavía siente que tiene cómo competir en Europa y quiere intentarlo. ¿Se dará? El reloj es ahora su mayor enemigo.