¿Cómo sacar a James de Catar? La fórmula de Mendes con otro colombiano

James Rodríguez dejó clarísimo que quiere irse cuanto antes de Al-Rayyan: tensó la cuerda en su última entrevista para que los cataríes entiendan que tiene su cabeza en otra parte y presionar su salida. El tema es que en el mundo árabe esas presiones no suelen ser tan efectivas pues, así como invierten el dinero generosamente, exigen recuperarlo sin excusas.

Según distintas versiones, lo que exigen son 4 millones de dólares, la mitad de lo que pagaron a Everton hace un año por los servicios del zurdo. Con eso y el ahorro del salario más alto de la plantilla autorizarían su salida.



Y aunque parezca que 16.000 millones de pesos mal contados es demasiado por un jugador con la actualidad del zurdo, la realidad es que no es una cifra inalcanzable, siempre que aparezca un equipo dispuesto a correr el riesgo. El que anhela James es Valencia, que le permitiría volver a la Liga española donde triunfó, aunque con la camiseta de Real Madrid. Pero no es tan simple.



Valencia no tiene ese músculo financiero y ya agitó su caja registradora con la contratación de Edinson Cavani, quien, si bien llegó como agente libre, tiene salario de estrella. Otro esfuerzo igual en la masa salarial está prohibido, por lo cual ya el colombiano dijo que bajaría considerablemente su salario, que se especula sería de alrededor de 10 millones de dólares por temporada.



Sin embargo, no es un problema insuperable para su agente Jorge Mendes, quien en el pasado resolvió una falta de dinero para cerrar el traspaso de otro estelar colombiano: Rafamel Falcao García.



'La operación Tigre'



Los hechos ocurrieron en 2011, cuando Falcao era uno de los delanteros más temidos de Europa tras coronarse goleador y campeón de la Europa League en Porto.



Mendes, entonces propietario de Gestifute y fundador de Doyen Sports, habría facilitado las cosas: Atlético de Madrid negoció su contratación a cambio de 40 millones de euros, que debían pagarse en dos mitades, pero hubo incumplimientos en las cuotas, se renegoció para pagar 18 millones en dos contados (9 y 9 en dos años) pero de nuevo hubo retrasos y el Porto amenazó con ir ante la FIFA. Entonces el grupo inversor de Mendes habría pagado las cuentas pendientes pero bajo dos condiciones: los ingresos publicitarios del jugador serían para él y la firma inversora y habría un contrato de patrocinio para el grupo en el Atlético como pago de su intermediación.



Ese movimiento, según reportaron varios medios españoles en su momento, le habría permitido a la firma inversora, supuestamente dueña del 50 por ciento de derechos del jugador, poner una cifra única pro Falcao en el mercado en la temporada 2013/2014: 60 millones de euros. En ese momento solo Real Madrid, que lo vio coronar al equipo colchonero en la segunda competición europea en importancia, habría mostrado su interés, pero solo el entonces dueño del Mónaco, Dmitry Rybolovlev, puso esa cantidad sobre la mesa. Así llegó el colombiano a la Ligue 1.



En ese movimiento, la firma inversionista recuperó el dinero invertido y Falcao volvió a ser 'propiedad' de un solo equipo, lo que era una necesidad pues la FIFA prohibía ese tipo de 'propiedad' por fuera de clubes establecidos. Vale mencionar que, según la famosa filtración de documentos oficiales conocida como Football Leaks, Falcao fue acusado por Hacienda de España en una época cercana a esos movimientos de ocultar ingresos derivados de su trabajo e imagen entre los años 2012 y 2013 y acabó pagando, según esos documentos, 8 millones de euros a manera de multa.



Ahora, ¿puede ser que Mendes vuelva a usar esa fórmula de préstamo para facilitar el pago de los 4 millones a Al-Rayyan y sacar a James de allí? Es difícil. En esas investigaciones de la Hacienda española a futbolistas representados por él, incluyendo a Cristiano Ronaldo cuando estaba en Real Madrid, el portugués declaró que su trabajo es "exclusivamente representar a futbolistas en sus negociaciones con los clubes para la determinación de las condiciones salariales de sus contratos". Nada más. Y si es así, no podría intervenir. Habrá que ver si se le ocurre al 'super agente' alguna otra inesperada salida para James.