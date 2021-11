Muriel y la complicada operación que lo llevaría a un gigante italiano

Luis Muriel tiene más de una razón para celebrar: acaba de regresar a una convocatoria de la Selección Colombia, está sano y de vuelta en su alto nivel en Atalanta y además está en el radar del club al que todos apuntan en Italia.

Así lo ha hecho saber el sitio Calciomercato, que ha insistido en las últimas horas en una operación en la que ya se interesó Juventus durante el pasado mercado y que ahora podría tener un nuevo impulso, pensando en la ventana de invierno.



Dice la fuente que en el último verano el equipo de Turín preguntó por las condiciones de venta del atlanticense pero que no hubo avances: "no se vende", habría sido la respuesta. Ahora la estrategia sería insistir, pero incluyendo en la operación a un segundo jugador, en este caso Dejan Kulusevski.



Pero ojo que no es tan simple: la realidad es que la prioridad de Juventus, en el pasado y en el futuro, ha sido el serbio Dusan Vlahovic, hoy en Fiorentina. El plan inicial es proponer a Kulusevski o incluso a Rabiot en una probable operación, lo que sacaría de carrera a Muriel, quien básicamente es el plan B.



Si fallara la operación, si el jugador elegido decide no ir a Fiorentina para facilitar las cosas, entonces se le propondría lo mismo a Atalanta, incluyendo al atacante colombiano, a quien muchos llaman en Italia 'el suplente de oro'.



Antonio Percasi, presidente de la Atalanta, lo dijo con claridad: "de momento no hay nada". Y debe ser verdad. Pero el mercado ahora está cerrado y es obvio que no hay más que intereses y, si acaso, alguna llamada. Por ahora es una opción, pero ya para Muriel es ganancia pensar en ascender en su carrera e ir a un equipo con todos los pergaminos de Juventus.