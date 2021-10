¿Problemas para Colombia? Porto, preocupado por viajes de Díaz y Uribe

Luis Díaz y Matheus Uribe se han constituido en dos jugadores vitales para el esquema de Reinaldo Rueda, teniendo casi que seguro su lugar en la Selección Colombia, para la doble fecha de Eliminatorias que se vendrá en noviembre. No solo el llegar a las concentraciones, sea la sede dispuesta por el entrenador, sino el desplazamiento a los otros países y los partidos exigentes, hacen parte del desgaste que puede dejar una fecha de Eliminatorias.

Ante esa situación, el entrenador del Porto, Sergio Conceicao, habló en rueda de prensa sobre los viajes de sus jugadores, no solo de los colombianos, sino de los elegidos por sus respectivos países “En el último parón de selecciones, hubo tres jugadores con los que no pude contar contra el Sintrense. Me preocupan los viajes, los minutos que juegan los futbolistas, el período de vacaiones fue corto por el tiempo que estuvieron en las selecciones.



El estratega se refirió a lo que ocurrirá en el próximo parón de fecha FIFA, donde Colombia estará enfrentándose a Brasil y Paraguay “Ahora tendremos un periodo de partidos fuera de casa antes de las fechas, lo miramos y tratamos de minimizar al máximo una situación que podría ser preocupante”.