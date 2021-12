¡Amargura cafetera! El Portland Timbers perdió la final de la MLS

Una nueva ilusión tenían los cuatro colombianos que hacen parte del Portland Timbers, al momento de disputar una nueva final con su equipo en la Liga de la MLS. A pesar de que lograron el empate sobre la hora( 1-1) , en la tanda de penales no fueron contundentes y salieron derrotados (4-2). El único colombiano que cobró fue Santiago Moreno.

Diego Chará, Jimy Chará y Dairon Asprilla, estuvieron en el once titular de su equipo, mientras que Santiago Moreno fue suplente, ingresó en la segunda mitad, para anotar en la tanda de penales.



En un juego muy atractivo, El New York City, golpeó primero y anotó en el minuto 41 del primer tiempo gracias al delantero Valetin Castellanos, ya para la segunda la mitad, el equipo de los cafeteros, realizó cambios más ofensivos y obtuvo el empate finalizando el partido (90+4). A pesar de que fue una jugada polémica, se fueron para el tiempo complementario, donde no se hicieron daño.



Ya en la tanda de penales, El New York City fue más efectivo y logró hacer historia, levantando su primer título.