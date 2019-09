Incertidumbre por ausencia de Falcao en entrenamiento de Galatasaray

Faltan solo tres días para el clásico de Turquía por la Superliga, el esperado duelo Galatasaray vs Fenerbahce, y no hay noticia de Falcao.

La situación del colombiano es incierta pues no estuvo en el entrenamiento de este miércoles, lo que causó desconcierto en la prensa local, que pudo ver buena parte de la jornada de trabajo del Galatasaray, gracias a la autorización del DT Fatih Terim.



Por mucho que se consultó, no hubo una explicación oficial a la ausencia del colombiano, quien es reconocido por ser el primero en reportarse a cada citación en sus equipos. En todo caso, hay que decir que no ha sufrido problemas fisicos que reportar desde que se incorporó al popular club turco. Se espera que pronto se hagan públicos sus motivos.



Lo que mas ha llamado la atención Estambul es que falta muy poco, solo tres días, del partido más llamativo de Turquía.



Muchos no acaban de comprender la razón de la suplencia de Falcao en la última jornada liguera, contra Yeni Malatyaspor (1-1), y por eso las especulaciones están a la orden del día: ¿tiene algún problema físico? ¿Solo se trató de darle descanso para el duelo contra Fenerbahce? Si es así, ¿por qué no está en el entrenamiento? ¿Habrá tenido alguna urgencia personal?



Todas las preguntas están sin respuesta, al menos por ahora.