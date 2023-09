Luis Díaz deja dudas en Liverpool: ¿por qué no jugaría en la Premier?

Luego de la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, de Eliminatorias a la Eurocopa 2024 y de amistosos en fecha FIFA, regresa la competencia a las principales ligas del mundo. Y en la Premier League, la quinta fecha se abre con el partido entre Wolverhampton y Liverpool.



Los ‘reds’ son terceros con 10 puntos, mientras que los Wolves marchan en la casilla 15 de la tabla, con apenas 3 puntos.



Así, una de las preocupaciones de parte del Liverpool es el estado de Luis Fernando Díaz, pues el colombiano jugó los dos partidos de Eliminatorias con la Selección Colombia, contra Venezuela y Chile; y justamente este último partido, en una terrible cancha del estadio Nacional de Santiago, prende las alarmas sobre el cuidado y la integridad de ‘Lucho’.



¿Llegó lesionado Luis Díaz a Inglaterra? Por fortuna no, aunque este jueves no realizó la práctica con el resto del grupo. Es por eso que medios que cubren el día a día del Liverpool ponen en duda que el colombiano juegue este sábado, aunque no se descarta que vaya al banco de suplentes.



La decisión de Jürgen Klopp sería preservar a Díaz y a otros dos jugadores sudamericanos: el argentino Alexis Mac Allister y el uruguayo Darwin Núñez, quienes también tuvieron exigencia de Eliminatorias.



El único sudamericano que jugaría sería el arquero brasileño Alisson Becker, quien no jugó con Brasil, y no tiene problema de actuar.