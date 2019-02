¿Por qué tanto misterio sobre la lesión que sufre Yerry Mina?

Pasan los días y no hay novedades, ni siquiera comentarios al margen, respecto de la lesión que sufre el colombiano Yerry Mina, zaguero del Everton.

El club, que no explicó el alcance de la lesión, el pasado 26 de enero, sigue guardando silencio y las suspicacias empiezan a ganar terreno.



El técnico Marco Silva no quiso dar detalles tras la derrota 1-0 contra Watford y se limitó a decir lo mismo que hace 18 días: "estará fuera hasta que esté listo para jugar".





Lo que más causa curiosidad es que, además del silencio del DT, Mina no aparece ni siquiera en el reporte oficial del equipo, que no suele guardarse información respecto de los jugadores que no están disponibles.





Everton Foto: Tomado de www.evertonfc.com

Según la última versión, que data de finales de enero, sufre "una molestia en el pie". ¿Cuál pie? ¿Qué tipo de molestia? ¿Cuánto tiempo estará de baja? Todo es un misterio.



La gran preocupación es que sea en su pie izquierdo, que ya dos veces lo ha marginado por meses de sus equipos. La primera vez fue por tres meses, en septiembre de 2017, cuando se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo en Palmeiras. La segunda fue justamente cuando llegó a Everton: después de superar un problema en el aductor (que sufrió contra Inglaterra, en el Mundial de Rusia) sufrió una fisura en el cuarto metatarsiano: llegó en agosto pero tuvo que esperar hasta noviembre para debutar.



Entre una pausa y otra, el tiempo pasa sin que el buen Yerry logre consolidarse en el Everton, que pagó casi 30 millones de euros por él.



En la Liga Premier apenas suma 695 minutos (10 partidos), 8 encuentros como titular, 3 tarjetas amarillas y un gol.



El temor es que la experiencia en la Premier League se vuelva un suplicio como el del Barcelona. Y el silencio de Everton no ayuda a despejar ni una sola de todas las dudas que existen.



La gira que hará Carlos Queiroz, nuevo DT de Selección Colombia, podría ayudar a despejar las dudas. A poco más de un mes del amistosos contra Japón, no hay certezas sobre su presencia. De la Copa América, menos aún se puede hablar.



El propio jugador no ayuda pues no dice ni una palabra en sus redes sociales desde el momento de su lesión. ¿Qué pasa con el 'goleador' colombiano?