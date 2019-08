Consecuencia del soleo de James: partidos que pierde y ventajas que da

El momento para la lesión muscular que sufre James Rodríguez es especialmente inoportuno. Siempre se dan ventajas a la hora de marginarse por problemas físicos pero, en el caso del colombiano, la consecuencia puede ser muy compleja.

James sufre una molestia muscular en un momento clave con Real Madrid en términos deportivos: venía de mostrarse ambicioso en sus primeros 56 minutos contra Valladolid, fue uno de los mejores en el lánguido empate 1-1 y solo una pizca de puntería lo privó de tener un puntaje sobresaliente.



El propio Zidane lo reconocía: "El partido de James ha sido bueno", dijo, antes de explicar su complicación física: "ha salido del campo porque estaba tocado, un poco, y cuando un jugador tiene un poco de molestia, preferimos no arriesgar".



El asunto ahora es que ese "no arriesgar" implica que se perderá al menos dos partidos con el Real Madrid: el del Primero de septiembre de visita al Villarreal y el del 14, en el Bernabéu, contra Levante.



Se trata de dos rivales que no están en la parte alta de la tabla, lo que le quitaba presión y le permitía mostrar más de sus pinceladas de talento. Después de haber encajado bien el regreso y de ser ovacionado por el Bernabéu el pasado fin de semana, lo lógico es que tuviera más minutos, probablemente no de titular, pues regresa Modric, pero sí iba a darle al DT un buen dolor de cabeza para elegir entre él e Isco.



Los focos otra vez estarían sobre él porque en la enfermaría siguen varios de sus 'potenciales rivales' por el puesto entre los once: Asensio (para 7 meses más), Hazard (dos semanas), Brahim (indeterminado) y Rodrygo (indeterminado). pero no estará y probablemente reaparecería solo el 22 de septiembre, para la visita al duro Sevilla... Ya con Modric y Hazard a pleno, por ejemplo.

Parte médico de James Rodríguez. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 26, 2019

El capítulo de Selección



Ahora la gran preocupación del servicio médico del Real Madrid es que, como ocurrió en el pasado, la Selección Colombia insista en hacer que viaje a Estados Unidos para ser parte de la concentración en los dos amistosos de la fecha FIFA (contra Brasil y Venezuela, el 6 y 10 de septiembre)



Ocurrió así para un partido de Eliminatoria a Rusia 2018 contra Paraguay y el recuerdo en la casa blanca es nefasto, pues el desplazamiento fue innecesario ya que no estuvo disponible.



Viajar, aun con una novedad médica a cuestas, sería aun más complejo esta vez pues James necesita tiempo de trabajo si quiere quedarse en este Real Madrid, debe trabajar a la vista del técnico Zidane para convencerlo de que su aprendizaje fue exitoso, que ahora se entrena y se cuida como se espera de él, para demostrarle que merece un nuevo comienzo. El proceso que ya ha hecho desde que se incorporó al equipo, a finales del mes de julio, no debe parar ahora si quiere quedarse.



De hecho, si quisiera irse a un nuevo club, sería aun más contraproducente, pues la novedad médica arruinaría una oferta de ese nuevo club, que vería con preocupación su intermitencia por motivos médicos. Recuperarse al cien por ciento, sin contratiempos de ningún tipo, sería lo ideal.