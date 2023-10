Polémico once suramericano: dos inesperados colombianos clasificaron

No existe en el mundo un once ideal que realmente deje contentos a todos. Y este, que evalúa a los latinoamericanos en varias ligas del mundo, no es la excepción.

Sofascore publicó el once ideal del mes de septiembre y solo dos colombianos lograron destacarse, en una lista de jugadores de ligas de Europa, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos.



Lo curioso es que resultan más bien inesperados pues aunque el defensor es habitual en Selección Colombia, al segundo casi ni lo miran. Por Colombia están Daniel Muñoz, de Genk de Bélgica, y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, de Columbus Crew, de la MLS. Este último no cuenta para Néstor Lorenzo, aunque lleva ya 8 goles y una asistencia.



Este es el XI ideal:



Pedro Gallese (Orlando City);

Daniel Muñoz (Genk), Sebastián Coates (Sporting Lisboa), José Córdoba (Levski Sofia), Cristian Ramírez (Ferencváros);

Di María (Benfica), Alejandro Romero ‘Kaku’ (Al-Ain FC), Álvaro Barreal (Cincinnati);

Julián Álvarez (Man. City), Santiago Giménez (Feyenoord) y Juan C. Hernández (Columbus).

✨ ¡El equipo del mes! ✨



🌎🛫 Te traemos el XI ideal de latinoamericanos jugando fuera de las ligas latinoamericanas.



👇 ¿Qué futbolista te sorprendió en septiembre? pic.twitter.com/Q5jCXbxqE5 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) October 2, 2023

Curiosamente no aparece Luis Díaz, titular habitual en el Liverpool, de gran campaña en Premier League, ni alcanza a entrar Dávinson Sánchez, quien apenas se estrenó en Galatasaray. Puede que haya mejor suerte en la clasificación de octubre...