James no puede escapar a críticas en Grecia: ¿Por qué lo cuestionan?

Después de superar algunas molestias físicas, James Rodríguez retornó en Olympiacos y este fin de semana se apuntó con una asistencia en la victoria (0-3) frente a Volos.



El '10' colombiano dejó las mejores sensaciones en la última semana, sin embargo, no todo fueron elogios. Antes de sumarse a la selección le criticaron su poca ayuda en defensa. En redes sociales muchos le piden que corra más.



El periodista griego Kostas Nikolakopoulos, quien recientemente lo había criticado por sus bajas cifras en cuanto a goles y asistencias (antes del fin de semana tenía cinco goles y seis asistencias), y quien además le pidió no bajar tanto a buscar la pelota, esta vez se refirió a su falta de compromiso en materia defensiva.



"No hay duda de que es un futbolista fantástico. Sus pases son precisos, los cambios de juego son excelentes, crea asociaciones, tiene inteligencia futbolística y técnica de otra clase, qué podemos hacer. Excepto que puede volverse extremadamente valioso si se enfoca más en la esencia, es decir, cómo anotará y creará goles", mencionó hace una semana Nikolakopoulos.



Esta vez, James fue cuestionado por otra razón. El periodista cree que todavía no se encuentra en la cancha. "James sabe tomar la posición adecuada y saltar en el momento adecuado, como comprobamos el otro día cuando marcó de cabeza en un córner de Fortunis, en el 6-1 contra Panetolikos, y como confirmamos ayer (domingo) en la fase 2-0, con la asistencia de su remate de tiro libre, que fue aprovechada por Bakambu de cabeza para el gol del delantero centro del Olympiacos".



Por otro lado, Dimitris Tomaras se refirió al pedido de que James "corra más" y aseguró que "Los comentarios de la gente están del lado de la velocidad y la cobertura táctica que debería tener James, pero ese no es su trabajo", y remató diciendo: "Solo en un país como Grecia podríamos escribir tales comentarios para jugadores de tanta calidad, para futbolistas como James: estrellas".